一般來說算數遊戲並不是很能引起玩家的興趣，除非你對數學運算有特別的愛好，但這款新推出的「nunboku」卻充滿魅力，深色的背景讓人專注，立方體的數字與運算符號造型則為遊戲帶來了活潑的元素，整體簡約的介面設計，在在都讓人能夠愉悅沉浸在解謎的世界裡。

玩法也很簡單，由程式出題玩家只需要拖曳移動或點擊翻轉立方體，讓運算式能夠成立即可過關，運算式並非單一個體，在大多數的關卡中，運算式都會是相互牽連的，同一個數字可能是算式的答案，也可能是運算式中的數字，該怎麼擺放才能解開謎題，就全都靠你的智慧了。

雖然是算數遊戲，但實際上「nunboku」這樣的玩法還需要運用到推理能力，透過觀察題目中的所有運算符號以及所有的數字，就能逐步推理出正確的組合，算式中包含加減乘除，沒有任何的限制，但同樣的也沒有求救或提示的方式，慢慢玩一定可以找到答案，若真的卡關無法前進，開發者說可以到他們的 FB 粉絲頁求救哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： numboku

numboku 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Lan Ho / VNM

Lan Ho / VNM 官方網站： https://www.facebook.com/numboku/

https://www.facebook.com/numboku/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 2.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊畫面任一處即可進入挑戰。第一關相當簡單，紫色的立方體可透過點擊切換的，所以點個幾下就能讓「除號」轉換成「加號」完成算式囉！按左下角的「next」進行下一關。

黃色的立方體可拖曳移動位置，有時數字方塊也會用紫色立方體來呈現，同樣點擊即可翻轉。

黃色立方體不一定要擺放在位置上，也可以暫時放置在空白處。越後面的關卡算式會越來越交錯複雜，但只要靜下心來觀察都是可以解開的哦！

有時太多數字覺得眼睛花，可按下右下角的按鈕就會暫時讓可移動的立方體隱藏起來，讓你較容易看出哪些立方體是不可移動的。

聽說有超過兩百個關卡，但你得一關一關的解開它才能看到它的極限，喜歡算數與推理的朋友，快快一起來玩吧！