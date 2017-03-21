作者：,     

「English Speaking Vocabulary」對話、單字、短語跟讀，還有音標發音教學影片！（Android）

學語言發音標不標準真的很重要，講不標準對方就不容易聽懂甚至還可能產生誤會，「English Speaking Vocabulary」是一款可以讓你學習正確發音的英語自學程式，分為對話、單字、短語三大類，每一類都有相當多的課程內容，會列出英文及中文翻譯並提供標準與慢速兩種音檔，可反覆聆後再跟著唸，程式即會判斷是否正確並給予星星評等。

每個分類都有部份的課程是上鎖的，需先完成已開放的課程達一定程度才能解鎖更多課程，單字的部份可將不熟悉的單字加入書籤另行加強練習，並提供多種遊戲模式可在玩樂中加深記憶。每個課程皆附有統計功能，可了解自己的學習進度與狀況，另外也有整體的統計圖表可參考哦！

音標的部份則是屬於影片教學的方式，每個音標都附有一部 BBC 的教學影片，透過真人的影音指導可更容易了解音標的發音位置，全都可免費使用，非常適合想要自學英文發音的朋友下載。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：English Speaking Vocabulary
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Yobimi-Group
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.3.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「English Speaking Vocabulary」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

初次使用需先設定母語，往下拉可看到繁體中文的選項。接著會有簡單的操作介紹。

 

提供對話、單字、短語與音標四種課程。每種課程都可橫向滑動查看更多。

 

點入課程點擊內容右側的喇叭按鈕可聽發音，「蝸牛」圖示則可慢速播放，點擊「麥克風」則換你練習發音。

 

發音正確即可拿到五顆星，部份錯誤或是完全錯誤則會視情況給星。

 

除了第一則內容會自動顯示發音練習的功能外，其餘皆需手動點擊展開唷！在左下角有個播放鍵，可一次播放完整的課程內容。點擊右上角的圖示可查看該課程的練習狀況。

 

單字的部份可依序練習發音，有不熟的可點擊前方符號加入書籤，右上角的「W」可查看書籤內容。不論是單字列表還是書籤內都可利用遊戲的方式來加強記憶。

 

有四種遊戲模式，「Word Select」是看單字、聽發音選出正確的中文翻譯，有三次的錯誤機會。

 

答錯太多就會結束挑戰並記錄成績。

 

「Word Complete」是拼出正確的單字，「Match Word」則是配對遊戲。

 

「Word Flash Card」閃卡模式，點擊可查看翻譯，如果已經學會這個字就按下「I knew this word」，不懂的話就按「I didn’t know this word」，程式會依你的狀況做記錄並循環出題，直到你認識所有的單字。

 

短語的部份也是差不多的操作方式。

 

音標是透過影片的教學方式，提供側面的嘴型讓你可以更容易了解發音的位置。

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 其他工具、Android 未分類 » 「English Speaking Vocabulary」對話、單字、短語跟讀，還有音標發音教學影片！（Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
《母語英語學習法》「Speak English」用學母語的方式練習英文發音及口語...
自己的「單字卡」自己做！親手輸入搭配遊戲加強單字熟悉度（Android）...
「每日背單字」一天五個常用單字，記起來輕鬆無負擔！（iPhone, Androi...
「Memrise」超讚的語言學習工具，反覆多元式學習，多國語言單字快快記！（iP...
「翻譯學英語」透過翻譯練習提高聽力、閱讀能力（Android）...
學英文很苦惱嗎？那就一起邊玩遊戲邊複習英文單字吧！ ( iPhone, Andr...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 