學語言發音標不標準真的很重要,講不標準對方就不容易聽懂甚至還可能產生誤會,「English Speaking Vocabulary」是一款可以讓你學習正確發音的英語自學程式,分為對話、單字、短語三大類,每一類都有相當多的課程內容,會列出英文及中文翻譯並提供標準與慢速兩種音檔,可反覆聆後再跟著唸,程式即會判斷是否正確並給予星星評等。

每個分類都有部份的課程是上鎖的,需先完成已開放的課程達一定程度才能解鎖更多課程,單字的部份可將不熟悉的單字加入書籤另行加強練習,並提供多種遊戲模式可在玩樂中加深記憶。每個課程皆附有統計功能,可了解自己的學習進度與狀況,另外也有整體的統計圖表可參考哦!

音標的部份則是屬於影片教學的方式,每個音標都附有一部 BBC 的教學影片,透過真人的影音指導可更容易了解音標的發音位置,全都可免費使用,非常適合想要自學英文發音的朋友下載。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱: English Speaking Vocabulary

English Speaking Vocabulary 軟體語言: 英文

英文 開發人員: Yobimi-Group

Yobimi-Group 軟體性質: 免費軟體

免費軟體 系統支援: Android 2.3.3 以上

Android 2.3.3 以上 軟體下載 :在 Android 手機中開啟 Play 商店,搜尋「English Speaking Vocabulary」即可下載安裝,或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面:

初次使用需先設定母語,往下拉可看到繁體中文的選項。接著會有簡單的操作介紹。

提供對話、單字、短語與音標四種課程。每種課程都可橫向滑動查看更多。

點入課程點擊內容右側的喇叭按鈕可聽發音,「蝸牛」圖示則可慢速播放,點擊「麥克風」則換你練習發音。

發音正確即可拿到五顆星,部份錯誤或是完全錯誤則會視情況給星。

除了第一則內容會自動顯示發音練習的功能外,其餘皆需手動點擊展開唷!在左下角有個播放鍵,可一次播放完整的課程內容。點擊右上角的圖示可查看該課程的練習狀況。

單字的部份可依序練習發音,有不熟的可點擊前方符號加入書籤,右上角的「W」可查看書籤內容。不論是單字列表還是書籤內都可利用遊戲的方式來加強記憶。

有四種遊戲模式,「Word Select」是看單字、聽發音選出正確的中文翻譯,有三次的錯誤機會。

答錯太多就會結束挑戰並記錄成績。

「Word Complete」是拼出正確的單字,「Match Word」則是配對遊戲。

「Word Flash Card」閃卡模式,點擊可查看翻譯,如果已經學會這個字就按下「I knew this word」,不懂的話就按「I didn’t know this word」,程式會依你的狀況做記錄並循環出題,直到你認識所有的單字。

短語的部份也是差不多的操作方式。

音標是透過影片的教學方式,提供側面的嘴型讓你可以更容易了解發音的位置。