除了念經外，有些朋友也會選擇念佛號，比較容易記也能夠隨時隨地的念，若想給自己每天念的次數目標，就會需要搭配佛珠或計數器來使用，但現在的生活環境實在有太多的影響因素，擔心自己在念佛號時會受到干擾嗎？利用「念佛助手」的另類計數方式，也許會有幫助哦！

「念佛助手」提供四種計數方式，包含比較常見的點擊計數與佛珠計數外，還可選擇較有趣的「佛號」與「佛字」模式，「佛號」會在畫面上顯示佛號，點擊即可計數一次，但佛號的位置會隨機變換吸引你的注意力，而「佛字」則是將佛號拆成單字顯示，需依序點擊或滑動組成完整的佛號才會計數一次，這兩種新穎的計數方式都能夠幫助使用者更加專注。

在正式開始前可選擇要念的佛號，並提供 11 種不同的迴向文讓你選擇，最後再設定每日想要念佛的次數目標後，就能開始念佛囉！但若想要更不受打擾，記得將手機切換成勿擾或飛航模式，這段時間就讓自己全心全意的專心念佛。

每天念佛的次數都會自動累積記錄起來，在「寶殿」裡還有三尊佛像的介紹，若達成開發者給大家的目標，例如念佛號 500 次或迴向幾次…等，就能解鎖佛像圖片，激勵使用者努力念佛，有需要的朋友可以參考看看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 念佛助手

念佛助手 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Iolotus, Inc.

Iolotus, Inc. 官方網站： https://iolotus.com/

https://iolotus.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.2 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.2 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用有簡單的介紹，向左滑動到最後即可設定佛號、迴向文及每日目標。

佛號的部份有 14 個，迴向文則有 11 種可選擇。

最後設定每日目標再按下「開始」。

接著可選擇要使用哪種計數模式，左右滑動可切換不同模式。

每種模式都會有使用說明，點入即可開始計數。「計佛模式」直接點擊中間的按鈕即可計數。

「佛珠模式」則是透過撥動佛珠來計數，向上或下撥皆可，預設為左手，可在設定中改為右手。

「佛號模式」會在畫面上顯示所選擇的佛號，點擊即可計數，但點過的會消失然後在隨機的位置再出現。

「佛字模式」則是將佛號拆字顯示，需依序點擊或滑動組合成完整的佛號才會計數，老實說這個有點難度，因為字的位置也會變換，不夠專心還會找不到。

點擊右下角的暫停鈕可調整亮度或是選擇「結束」，結束時會結算當下的次數並可選擇迴向，也可累積一天之後再進行迴向哦！

在「記錄」裡可看到每天的念佛次數，達成自己的目標即會顯示蓮花圖案，點擊上方的「可迴向」即會將尚未迴向的次數列出，點擊「我願迴向」就會顯示所選擇的迴向文讓你照著念。

在「寶殿」裡有三尊佛像，可查看「介紹」，不過若想要看到佛像則需要達成開發者設定的目標才能解鎖哦！

在「設定」裡可重新選擇佛號、迴向文以及重設每日目標，開啟震動相關提示可在使用時更精確的計數，右手使用者可在此切換佛珠模式中佛珠的位置。