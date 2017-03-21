在現實生活中抓娃娃機是一種給人希望又失望又重新燃起希望然後再失望，只有堅持到最後、練出一番技巧的人才能獲得勝利的遊戲機器，玩扭蛋機其實也有差不多的心路歷程，蛋裡裝著什麼，只有打開後才能揭曉，而「Clawbert」將兩者的玩法結合在一起，利用抓娃娃機的方式將蛋抓起，然後簡單孵個蛋才能知道裡頭是什麼可愛的小東西。

「Clawbert」就是這台抓娃娃機上頭的爪子，他很孤單所以希望玩家們來幫他找到更多的朋友，透過移動爪子抓取各種蛋，蛋裡有各種不同類型的物品，可能有動物、有杯子、筆、襪子、水果、食物…等，全都會加上可愛的表情變成 Clawbert 的好朋友。

除了抓取蛋之外，也有機會可以抓到金幣或鑽石，金幣可用來加速孵蛋的時間，鑽石則可用來增加孵蛋的位置或是幫 Clawbert 購置新裝。每天都會給玩家任務清單，達成任務就可以拿到各種獎勵。是一款可以用來打發時間又帶有點療癒性質的遊戲唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Clawbert

Clawbert 軟體語言： 英文

英文 開發人員： HyperBeard Games

HyperBeard Games 官方網站： http://bow3.com/clawbert/

http://bow3.com/clawbert/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

這支爪子就是 Clawbert，快幫他找到更多的朋友吧！利用右下角的搖桿來控制爪子，移動到蛋的上方，再按下「Crab」就能將蛋抓起。

抓起來的蛋會被放在左下角的位置，顯示 Ready 時就可以點擊開啟看看抓到什麼東西囉！

遊戲正式開始時，除了蛋之外也會有金幣或鑽石。

抓起來的蛋會開始需要花時間孵，也可點擊選擇花點金幣來加快速度。

左上角有每天的任務單，達成的話就能獲得獎勵哦！可能是金幣、鑽石也可能是新的造型或新朋友。

若想要開啟更多的孵蛋區就需使用鑽石來解鎖了。所有收集的朋友都可以在「Collection」裡找到它。

在左上角的 Menu 裡，「Hats」可為 Clawbert 購買新的造型唷！