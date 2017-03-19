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「Ocarina」把 iPhone、iPad 變成陶笛來吹

不止聽音樂可以療癒身心，親自演奏更有舒壓的效果，不過並不是每個人都學過樂器，也不一定隨手就能拿出樂器來彈或吹奏，但只要想學、想做就沒有什麼能阻擋你！

由 Smule 推出的「Ocarina」是一款可以將 iPhone 或 iPad 變成電子陶笛的程式，只要下載後就能直接對著麥克風的位置吹奏音樂，陶笛上面只有四個按孔，就可以組合出 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Ti、Do 的音階吹出美妙的音樂。

如果你沒學過怎麼操作，不用擔心，程式中有附教學，只需要稍微的練習一下就能掌握技巧，但若想要吹的好聽，讓聲音吹的平穩就可能要練練肺活量囉！除了吹奏模式外，也可切換成觸控模式，讓你直接按壓就能發出聲音。另外還能欣賞其他使用者所演奏的音樂哦！

下面影片中的先生實在太強，利用電子陶笛吹奏出各種的聖誕歌，有興趣的朋友可以欣賞一下唷！

 

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Ocarina
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Smule
  • 官方網站：http://ocarina.smule.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Ocarina」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

因為 iPad 的麥克風在頂端，所以畫面會自動旋轉方便使用。iPhone 的話就在底部所以不會出現這個畫面哦！

 

對著麥克風吹畫面上就會以綠色光圈顯示，畫面上的四個藍色圈圈就代表按孔，依照組合規則按壓就可以吹出想要的音階。

 

點擊下方的吹氣孔圖示可展開功能選單，「i」裡有教學，有需要的朋友可以點進去看。

 

點入「how to play」其中一步就可以看到右圖畫面，有教從 Do 到高音 Do 怎麼按。

 

在功能選單中點擊「地球」圖示可聆聽其他使用者所演奏的音樂。在「設定」中則可調整音調與手指、吹氣的代表色，打開「touch mode」就可以不用吹氣直接按孔演奏音樂囉！

 

如果改成觸控模式，則會在底部出現一個黃色按鈕用來代表高音 Do。若取消自動錄音功能，則會出現錄音功能列讓你手動操作。

 

 

 

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