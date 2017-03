不止聽音樂可以療癒身心,親自演奏更有舒壓的效果,不過並不是每個人都學過樂器,也不一定隨手就能拿出樂器來彈或吹奏,但只要想學、想做就沒有什麼能阻擋你!

由 Smule 推出的「Ocarina」是一款可以將 iPhone 或 iPad 變成電子陶笛的程式,只要下載後就能直接對著麥克風的位置吹奏音樂,陶笛上面只有四個按孔,就可以組合出 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Ti、Do 的音階吹出美妙的音樂。

如果你沒學過怎麼操作,不用擔心,程式中有附教學,只需要稍微的練習一下就能掌握技巧,但若想要吹的好聽,讓聲音吹的平穩就可能要練練肺活量囉!除了吹奏模式外,也可切換成觸控模式,讓你直接按壓就能發出聲音。另外還能欣賞其他使用者所演奏的音樂哦!

下面影片中的先生實在太強,利用電子陶笛吹奏出各種的聖誕歌,有興趣的朋友可以欣賞一下唷!

軟體名稱: Ocarina

軟體語言: 英文

開發人員: Smule

官方網站: http://ocarina.smule.com/

軟體性質: 免費軟體

系統支援: iOS 8.0 以上

軟體下載 :在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Ocarina」即可下載安裝,或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面:

因為 iPad 的麥克風在頂端,所以畫面會自動旋轉方便使用。iPhone 的話就在底部所以不會出現這個畫面哦!

對著麥克風吹畫面上就會以綠色光圈顯示,畫面上的四個藍色圈圈就代表按孔,依照組合規則按壓就可以吹出想要的音階。

點擊下方的吹氣孔圖示可展開功能選單,「i」裡有教學,有需要的朋友可以點進去看。

點入「how to play」其中一步就可以看到右圖畫面,有教從 Do 到高音 Do 怎麼按。

在功能選單中點擊「地球」圖示可聆聽其他使用者所演奏的音樂。在「設定」中則可調整音調與手指、吹氣的代表色,打開「touch mode」就可以不用吹氣直接按孔演奏音樂囉!

如果改成觸控模式,則會在底部出現一個黃色按鈕用來代表高音 Do。若取消自動錄音功能,則會出現錄音功能列讓你手動操作。