喜歡玩益智遊戲的朋友，手機裡肯定安裝了不少的解謎類遊戲，而且還可能因為手機容量的限制，常需要在各遊戲之中做取捨，如果你愛玩的是像水管工、七巧板、華容道、顏色連接、方塊拼圖…等遊戲的話，那你只需要下載「Puzzlerama」一個程式就已足夠了。
「Puzzlerama」就是一個綜合遊戲集，提供 8 種常見的益智遊戲，而且其中 4 款還有 2 種不同的玩法，基本玩法皆分為 5 種難度，進階玩法則分為 3 種難度，仔細算一下的話，一共有 3000 個關卡可以玩啊！！
不過它的畫面設計就是比較簡約的風格，以簡單的色塊為主，如果是喜歡比較花俏、可愛或是精緻、華麗的遊戲畫面，也許「Puzzlerama」就無法滿足你了，但對於益智遊戲的愛好者來說，可以下載一款遊戲就等於下載 8 款遊戲，CP 值相當高呀～
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Puzzlerama
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Leo De Sol Games
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 2.3 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Puzzlerama」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
開啟遊戲即可直接左右滑動選擇想玩的類型。在上方有兩個獎盃圖示的就代表有兩種玩法。點入基本玩法有五種難度，上方可切換成進階玩法，難度、關卡都沒有先後順序，可跳著玩。
關卡列表看起來真壯觀啊！點入即可開始遊戲，雖然都是常見的遊戲類型，但每個遊戲最初關卡都會有玩法教學哦！
每次過關都會累積能 Rank Level，集滿時就會顯示一句名言讓你欣賞。
進階玩法都有三種難度，會多一些不同的變化，像顏色連結的遊戲就會加入十字橋的元素。
另外還有七巧板，進階玩法會在遊戲區中加入固定方塊增加難度。
接水管的進階玩法則是將方格變成蜂巢狀。
方塊拼圖的進階玩法也是將方塊變成六邊形的組合，更高難度啊！
Unroll 是蠻經典的遊戲，移動路徑成功連結起點與終點即可過關。
Shikaku 依方格上的數字填滿周圍符合格數的格子，若是顯示「—」或「｜」則是只能將顏色填入橫向格或直向格。
Unblock 就是華容道的玩法，移動方塊清出路線，讓藍色方塊走到出口即可過關。
Bridges 是連接遊戲，圓點上顯示的數字代表該圓點要與其它圓點連接的次數，例如「3」就表示該點要與其它三個圓點連接。
最後還有一個隱藏版的遊戲，但需玩家達一定等級才能解鎖哦！在程式裡也有將提供的名言整理出來，有興趣的朋友可以在下方開啟列表。