喜歡玩益智遊戲的朋友，手機裡肯定安裝了不少的解謎類遊戲，而且還可能因為手機容量的限制，常需要在各遊戲之中做取捨，如果你愛玩的是像水管工、七巧板、華容道、顏色連接、方塊拼圖…等遊戲的話，那你只需要下載「Puzzlerama」一個程式就已足夠了。

「Puzzlerama」就是一個綜合遊戲集，提供 8 種常見的益智遊戲，而且其中 4 款還有 2 種不同的玩法，基本玩法皆分為 5 種難度，進階玩法則分為 3 種難度，仔細算一下的話，一共有 3000 個關卡可以玩啊！！

不過它的畫面設計就是比較簡約的風格，以簡單的色塊為主，如果是喜歡比較花俏、可愛或是精緻、華麗的遊戲畫面，也許「Puzzlerama」就無法滿足你了，但對於益智遊戲的愛好者來說，可以下載一款遊戲就等於下載 8 款遊戲，CP 值相當高呀～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Puzzlerama

Puzzlerama 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Leo De Sol Games

Leo De Sol Games 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Puzzlerama」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲即可直接左右滑動選擇想玩的類型。在上方有兩個獎盃圖示的就代表有兩種玩法。點入基本玩法有五種難度，上方可切換成進階玩法，難度、關卡都沒有先後順序，可跳著玩。

關卡列表看起來真壯觀啊！點入即可開始遊戲，雖然都是常見的遊戲類型，但每個遊戲最初關卡都會有玩法教學哦！

每次過關都會累積能 Rank Level，集滿時就會顯示一句名言讓你欣賞。

進階玩法都有三種難度，會多一些不同的變化，像顏色連結的遊戲就會加入十字橋的元素。

另外還有七巧板，進階玩法會在遊戲區中加入固定方塊增加難度。

接水管的進階玩法則是將方格變成蜂巢狀。

方塊拼圖的進階玩法也是將方塊變成六邊形的組合，更高難度啊！

Unroll 是蠻經典的遊戲，移動路徑成功連結起點與終點即可過關。

Shikaku 依方格上的數字填滿周圍符合格數的格子，若是顯示「—」或「｜」則是只能將顏色填入橫向格或直向格。

Unblock 就是華容道的玩法，移動方塊清出路線，讓藍色方塊走到出口即可過關。

Bridges 是連接遊戲，圓點上顯示的數字代表該圓點要與其它圓點連接的次數，例如「3」就表示該點要與其它三個圓點連接。

最後還有一個隱藏版的遊戲，但需玩家達一定等級才能解鎖哦！在程式裡也有將提供的名言整理出來，有興趣的朋友可以在下方開啟列表。