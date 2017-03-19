時間是無形的，看不見也摸不到，但它的確是一分一秒的在流逝，如果沒有人提醒，大多數的人都是大把大把的在揮霍它而不自知，過了一年、兩年、五年、十年，突然間驚覺到自己早已經過了那個人生中最能衝刺、拼命努力的黃金時期，如同「Life Clock」開發者提到的「人生，從一開始就是一場倒數計時」，你認為自已還有多少時間能夠浪費呢？就讓「Life Clock」隨時提醒你吧！

它是一款可以幫你計算年齡並精確到小數點後 8 位的生命時鐘，也可反過來使用自己猜的最終壽命年齡來計算剩餘天數，並會將這個剩餘天數換算成大約可以吃幾頓飯、做幾次愛做的事以及享受多少個長假與週末，將無形的時間換化成較具體的事件，讓你能有更直接的衝擊感。

它同時也是一款鎖屏 App，可將顯示年齡的「生之鎖屏」與顯示剩餘生命天數的「死之鎖屏」設置為解鎖畫面，在每次使用手機時，就能被提醒一次唷！另外還可將自己的心願寫出來以匿名的方式與其他人分享，在心願池中也能與其他的使用者私聊，而不被其他人打擾哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Life Clock-記錄光陰的故事

Life Clock-記錄光陰的故事 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： TIMEMOBI

TIMEMOBI 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Life Clock」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次使用先設定自己的生日，接著會詢問是否啟用鎖屏功能，若暫時不想的話，就按右上角的「x」略過。

輸入生日程式就會自動幫你計算年齡而且到小數點後 8 位，不確定這 8 位是真的還假的，但就是一個讓你可以更真實感覺到時間的流逝。每天下方都會顯示一則名言，不過是英文的，有興趣可以讀一下。「死之時」則可以利用猜測自己能活多少歲來幫你計算壽命的剩餘天數，按下「設置」。

輸入猜測的年齡後，就會自動計算剩餘天數，並換算成不同的單位讓你參考。

點擊左上角展開選單，在「鎖屏設置」裡可設定解鎖密碼及其它的相關設定，最下方可選擇要放置生之鎖屏還是死之鎖屏。

這是生之鎖屏與死之鎖屏的畫面。其實生與死的計時器概念很不錯也有點衝擊感，但可惜的是設置成鎖屏畫面時偶爾會有廣告出現，也沒看到可以付費去除廣告的選項，在意廣告的朋友，就請自行斟酌下載了。

在「心願池」裡可以看到其他人分享的心情，點入則可與他私密聊天。

若自己也想分享的話，可到主畫面右上角的「心願單」中，寫下自己想說的話。