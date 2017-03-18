我們的生活中有長長短短的各種線，不管是電器的電線、手機的充電線、耳機線還是項鍊或手鍊，一定都有發生過糾纏在一起打成結的狀況，每次在使用前都得先將它們一一拆解，雖然有些討厭，但不得不承認解開的那瞬間還真有成就感！

如果你對這種成就感很著迷的話，那就快來玩看看「Knot Fun」！它是一款藏有好多好多結的解謎遊戲，一共有五種的打結的複雜度，最高難度必須先解開其它難度的結達 30 個才能解鎖，但其實第四難度的就已經需要花一些時間才能解開了，真不敢想像最後這個會有多糾結了。

開始遊戲時，程式會在你面前將繩穿來穿去、繞來繞去的，然後才會開放給你解開它，解開的方式就如同現實生活中你在解開耳機線的方式一樣，需要拉鬆它、觀察它然後慢慢解開它，心急喝不了熱湯，亂拉只會越來越緊而已！

除了預設的基本線繩造型外還開放了耳機、香腸、聖誕燈、水管…等五種造型可免費使用，另外還有更多不同造型的線就需要使用在遊戲中累積的繩結分數或是付費來解鎖囉！造型不同＂看＂起來的難度也會有點不同，而且玩起來有更多樂趣哦！喜歡解開繩結的朋友，一定要來玩啊～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Knot Fun

Knot Fun 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Adam Stox

Adam Stox 官方網站： http://www.adamstockermans.com/

http://www.adamstockermans.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在下方以五種不同複雜度的打結線繩來區分難易度，依自己的能力來選擇吧！一開始還不會玩，就從簡單的開始，點下中間的大按鈕即可進入解謎。

直接用手指去拖動繩子慢慢找到解開的方向，已解開的部份會呈現不同的亮度，完全解開後就可以再繼續進行下一個結。

在首頁點擊右下角可進入線繩的選單，有開放前六種可免費使用，其餘需使用繩結分數或付費解鎖。

使用不同造型的線繩看起來是不是更好玩呢？還會依線繩的特性產生不同的動畫效果哦！

因為最難的等級需要先解開其它的難度達 30 個結才能解鎖，所以就先來試試第四等級的給各位看看囉！右圖糾結在一起看起來好像沒有很困難，但是著實花了我一點時間才解開。

真的是有點糾、又點結啊！而且手機螢幕不夠大的話，還真沒地方可以擺，要慢慢的調整，最後終於讓我解開啦！長的跟什麼一樣。

聖誕燈也很可愛哦！解開的部份會亮燈。