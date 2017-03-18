有人說人是貪心的動物，常常想要在同一個時間內做很多事，但反過來說能在同時間內把所有的事都做好，也算是一種有效率的能耐啊！想想看若在查看外文網站時，能夠同時開啟 Google 翻譯是不是有效率許多，又或是在瀏覽網站時，想一邊使用計算機呢？這些在 Android 手機上有很多工具可以達成，而在 iPhone 或 iPad 上，我們可以利用「DoubleWeb」來實現。

「DoubleWeb」是一款雙視窗的瀏覽器，採上下分割畫面，可直接輸入網址或使用關鍵字搜尋，同時開啟兩個不同的網站，所以你可以一邊看外文網站，一邊開啟 Google 翻譯或其它慣用的翻譯網站，即可快速複製想要查詢的單字進行翻譯，也可以一邊用瀏覽器查找需要的資訊，一邊關心支持的隊伍目前比賽的分數，全都任你使用。

提供回到上下一頁、重新整理以及停止載入的功能，也可選擇將其中一個瀏覽視窗最大化，功能雖然簡單但蠻實用的哦！有此需求的朋友，可在目前限時免費期間快快下載囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： DoubleWeb

DoubleWeb 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Markus Elias

Markus Elias 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「DoubleWeb」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式會看到預設的首頁，可由網址列輸入網址開啟網站，也可輸入關鍵字來查找，但只支援英文，所以若需要搜尋的話，建議可先開啟 Google 網站再行搜尋。

以下圖為例，若在看英文網站時需要翻譯單字，可長按選取複製單字後，直接在下方翻譯網站貼上欲查詢的單字，就能馬上得知中文意義囉！

在左上角的按鈕可選擇將單一視窗最大化，或恢復雙視窗。