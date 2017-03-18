作者：,     

[限時免費] DoubleWeb 雙視窗瀏覽器，實現你一心二用的願望（iPhone, iPad）

有人說人是貪心的動物，常常想要在同一個時間內做很多事，但反過來說能在同時間內把所有的事都做好，也算是一種有效率的能耐啊！想想看若在查看外文網站時，能夠同時開啟 Google 翻譯是不是有效率許多，又或是在瀏覽網站時，想一邊使用計算機呢？這些在 Android 手機上有很多工具可以達成，而在 iPhone 或 iPad 上，我們可以利用「DoubleWeb」來實現。

「DoubleWeb」是一款雙視窗的瀏覽器，採上下分割畫面，可直接輸入網址或使用關鍵字搜尋，同時開啟兩個不同的網站，所以你可以一邊看外文網站，一邊開啟 Google 翻譯或其它慣用的翻譯網站，即可快速複製想要查詢的單字進行翻譯，也可以一邊用瀏覽器查找需要的資訊，一邊關心支持的隊伍目前比賽的分數，全都任你使用。

提供回到上下一頁、重新整理以及停止載入的功能，也可選擇將其中一個瀏覽視窗最大化，功能雖然簡單但蠻實用的哦！有此需求的朋友，可在目前限時免費期間快快下載囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：DoubleWeb
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Markus Elias
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「DoubleWeb」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式會看到預設的首頁，可由網址列輸入網址開啟網站，也可輸入關鍵字來查找，但只支援英文，所以若需要搜尋的話，建議可先開啟 Google 網站再行搜尋。

 

以下圖為例，若在看英文網站時需要翻譯單字，可長按選取複製單字後，直接在下方翻譯網站貼上欲查詢的單字，就能馬上得知中文意義囉！

 

在左上角的按鈕可選擇將單一視窗最大化，或恢復雙視窗。

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 網路瀏覽、防毒軟體 » [限時免費] DoubleWeb 雙視窗瀏覽器，實現你一心二用的願望（iPhone, iPad）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 