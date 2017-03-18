有人說人是貪心的動物，常常想要在同一個時間內做很多事，但反過來說能在同時間內把所有的事都做好，也算是一種有效率的能耐啊！想想看若在查看外文網站時，能夠同時開啟 Google 翻譯是不是有效率許多，又或是在瀏覽網站時，想一邊使用計算機呢？這些在 Android 手機上有很多工具可以達成，而在 iPhone 或 iPad 上，我們可以利用「DoubleWeb」來實現。
「DoubleWeb」是一款雙視窗的瀏覽器，採上下分割畫面，可直接輸入網址或使用關鍵字搜尋，同時開啟兩個不同的網站，所以你可以一邊看外文網站，一邊開啟 Google 翻譯或其它慣用的翻譯網站，即可快速複製想要查詢的單字進行翻譯，也可以一邊用瀏覽器查找需要的資訊，一邊關心支持的隊伍目前比賽的分數，全都任你使用。
提供回到上下一頁、重新整理以及停止載入的功能，也可選擇將其中一個瀏覽視窗最大化，功能雖然簡單但蠻實用的哦！有此需求的朋友，可在目前限時免費期間快快下載囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：DoubleWeb
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Markus Elias
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「DoubleWeb」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
開啟程式會看到預設的首頁，可由網址列輸入網址開啟網站，也可輸入關鍵字來查找，但只支援英文，所以若需要搜尋的話，建議可先開啟 Google 網站再行搜尋。
以下圖為例，若在看英文網站時需要翻譯單字，可長按選取複製單字後，直接在下方翻譯網站貼上欲查詢的單字，就能馬上得知中文意義囉！
在左上角的按鈕可選擇將單一視窗最大化，或恢復雙視窗。