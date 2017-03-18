雖然《心經》應該算是相當接近白話文也最容易閱讀的經文，但其中還是有些文字不是一般我們生活中會使用到的，如果想要更深入的了解經文中的意涵，「簡單讀心經」可以為你更白話的解說。

程式提供國語、台語與粵語的心經音樂與法師、上人的真人語音檔，可讓使用者邊聽邊讀，也可以跟著唱或跟著唸，繁體中文的部份可選擇顯示注音或漢語拼音，簡體中文也會顯示拼音幫助大家把音唸對。

內容分為 7 個章節，會分別說明心經的經名與經文的分段解說，也附有經文全文讓想要唸經的朋友可以看著唸，而心經音樂的部份若聽不習慣的話，可以選擇更換成自己平常在聽的音樂，透過「簡單讀心經」相信大家都能更了解經文想要傳達的意義哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 簡單讀心經

簡單讀心經 軟體語言： 繁體中文, 簡體中文

繁體中文, 簡體中文 開發人員： Easy Learning SOHO

Easy Learning SOHO 官方網站： http://easylearningsoho.blogspot.tw/

http://easylearningsoho.blogspot.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 3.2 以上

Android 3.2 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「簡單讀心經」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

點擊上方可下拉章節選單，快速切換想要觀看的內容。

點擊左上角的按鈕可播放程式內建的經文音樂，字體若太小可兩指斜拉放大。

若內建的音樂聽不習慣可由上方的按鈕選擇自己喜歡的經文音樂取代。點擊右上角的「人像」圖示可切換播放法師或上人的經文語音檔。

在「設定」裡可選擇不同的語言與顯示方式…等項目。