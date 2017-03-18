感覺最近油價起落的被注視度好像不如以往，難道是大家手頭比較寬裕不在乎差幾塊錢了嗎？還是只是新聞不再帶風向造成大家的恐慌而已？無論如何如果想在加油這方面達到最佳的省錢目的，不斤斤計較是不行的哦！

一般人加油可能都不太會去計算怎麼加才划算，不是請服務人員直接加滿，就是請他們加到多少金額為止，但這樣其實都還不夠精確，真正的省錢高手就應該下載「加油最划算」直接幫你計算出加多少油才夠本。

提供中油與台塑的即時油價，只要選擇加油站、加油類型與試算方式，就能立即幫你算出應該加多少公升的油，試算方式可選擇由公升數與預計費用兩者相互推算，若是習慣自助加油的朋友，也可輸入自訂油價來計算唷！需要在加油方面精打細算的朋友一定要下載啊～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 加油最划算

加油最划算 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： HuangWeiCheng

HuangWeiCheng 官方網站： https://www.facebook.com/WIISquare

https://www.facebook.com/WIISquare 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 6.0 以上 / Android 2.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

開啟程式即可查看最新油價，若要進行試算先選擇加油站，接著依序選擇加油類型與試算方式。

輸入預計費用或是想要加油的公升數後，就會自動進行計算並在下方顯示應該加多少公升的油才是最划算的。點擊「重新試算」即可再設定不同條件。

選擇「自訂」可手動輸入油價，一樣再選擇試算方式即可計算結果。