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「HDR Max」只要一鍵就讓照片層次分明展現深度（Android）

平常用手機拍照，一般大概會覺得「嗯～看起來挺不錯」就滿足了，如果運氣好有大晴天又有色彩飽和度高的風景可以拍的話，那就真的會覺得自己好會拍，但沒有那種日日是好天、時時好運氣的，總是會拍到一些取景還不錯但看起來灰濛濛的照片，這時只要用「HDR Max」按一下，照片就會立即變得很有層次感唷！

「HDR Max」是一款功能頗多的照片編輯工具，最主要的特色功能就是 HDR 效果，在套用後使用者仍然可以透過強度、細節與光暈三個細項進行調整，讓照片整體可以有更好的呈現效果。

其他還包含了 90 種的濾鏡效果，對比、亮度、飽和度、曝光、色溫…等基本的編輯功能，另外還可加入暗角、魚眼或是移軸…等效果，在編輯途中可使用程式提供的 A/B 分割畫面比較調整前與後的差別，並可使用無限撤銷功能去除不想要的效果哦！有了「HDR Max」就算沒有專業的攝影技術也能輕鬆讓照片展現深度啦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：HDR Max
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Wombatica Labs
  • 官方網站：http://wombatica.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Andorid 4.1 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「HDR Max」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式可直接在下方瀏覽選取相簿中的照片，或是使用相機拍照也可開啟相簿更快速的搜尋照片。選取照片後就可以使用下方的編輯工具來進行調整了。

 

點擊「HDR」即可一鍵讓照片煥然一新，上方的「A/B」可開啟分割比較功能，反覆點擊可切換直向與橫向，可任意拖曳分割線查看更多範圍。

 

套用 HDR 效果後，仍可使用下方的三個細項來調整，讓照片的呈現更自然。接著有需要的話可加入濾鏡效果，分為五種類型，每個類型都有多種選擇。

 

其餘的編輯調整功能都可以隨意的添加或調整，如果中途有想要還原某一步的動作，可點擊最左側的撒銷圖示，即可無限的還原哦！

 

還可依需求裁切尺寸、調整水平、旋轉…等。

 

最後按下右上角的「Done」即可儲存或進一步分享。

 

下面就附上幾張調整前後的比較圖供大家參考，調整後的照片是不是看起來更有層次呢？天上的雲、遠方的山、水的深淺都更分明。

 

 

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