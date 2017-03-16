買房好還是租屋好？一直是許多人在討論的生活話題，哦不！或許已經可以算是人生的課題了，有能力的話買房繳貸款，數年後房子就是你的了，但也有人認為花錢租屋才是享樂人生的方式，各有各的優缺點，不過若現階段的你是租屋一族，而且正在尋覓下個棲身之處，這款「租房快報」也許可以助你一臂之力哦！

市面上有許多的租屋網站，雖然有許多都是一件多刊的狀況，但其中也還是有房東只鐘愛使用某一個網站，變成想要租屋的人還是得每個網站都去逛，「租房快報」的存在就是要幫大家省下東尋西找的時間，只要在這裡就能一次搜足。

不需註冊、免付費，初次使用只要先將需要的租房條件設定好，就會自動提供「前兩日內」有符合條件的房屋資訊，之後只要有符合的物件出現也會立即發送通知，點入有興趣的物件會連結開啟原刊登網站，即可查看更詳細的資訊，讓你從此不再與好房擦身而過。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 租房快報

租房快報 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： D&A工作室

D&A工作室 官方網站： https://www.facebook.com/rentMessage

https://www.facebook.com/rentMessage 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「租房快報」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次使用先設定租房條件，基本的設定方式與一般租屋網雷同。

在「租金」項目有提供近兩週內的統計資料，可參考最低租金與平均租金來設定條件。

設好條件後按下「儲存並啟用服務」即會搜尋兩天內是否有相符的物件可以提供給你參考，若沒有的話可考慮將條件放寬，不然就得等有新物件時才會通知你。

若有符合條件的物件就可以在「快報」的部份查看內容囉！點入有興趣的項目即會連結開啟原刊登網站。