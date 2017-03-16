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「Next!高鐵」超級簡潔的高鐵時刻表，直接告訴你剩多少時間！（iPhone, Android）

在這個分秒必爭的社會，凡事都講求快、狠、準，但一般我們對交通工具時刻表 App 的查詢印象，都是需要先經過一些站點、出發時間…等設定，然後才能查到所需的資訊，如果你經常搭高鐵而且想要嘗試更直接的查詢方式，「Next!高鐵」應該會是一款很有幫助的快速查詢工具。

開啟程式就會自動依所在位置判定最近的高鐵站，並以其為起點直接幫你整理出北上及南下的各車次資訊，不以發車時間顯示，而是直接強調「剩餘時間」，讓你可以更直覺的了解還剩下多少前置時間，不需再花力氣計算，時間運用更自由！

程式僅負責提供包含沿途停靠車站的車次資訊，不支援訂票功能，適合喜歡自在來去搭乘自由座的朋友使用。而除了程式自動判定的車站外，也可手動選擇欲查詢的其它站點唷！提供給有需要的朋友參考。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Next!高鐵
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：HoraceChen
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

開啟程式就會自動定位依離你最近的高鐵站為準，顯示接下來的各車次資訊。由上方可切換顯示北上或南下，在沿途停靠車站欄位上左右滑動可查看更多車站資訊。

 

點擊左上角的「車站」即可設定其它車站做為起點。

 

 

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