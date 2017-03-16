不知道大家是不是每星期都很期待狂新聞呢？每次看完狂新聞都超佩服小編的，要找新聞又要找素材圖片，還要想各種梗，感覺做完一部狂新聞生命都短了一些，但如果你也想燃燒自己嘗試動手做做看的話，就到「狂工廠」來吧！

「狂工廠」是一個線上服務，讓大家可簡單利用幾張圖片與文字，輕鬆創作出帶有狂新聞風格的影片或動圖，大家可以先想好要製作的內容，然後利用網站的圖庫來找適合的梗圖，也可以使用自己準備的圖片或照片，唯一要注意的是最多只可使用五張圖，在發想內容的時候，要想辦法濃縮在這幾張圖中。

不過每張圖可加入多句話，好好運用安排的話，也是可以做出有內容的極短篇新聞哦！在語音方面「狂工廠」則提供了較多的選擇，除了比較冷靜的 Google 小姐與講話比較快的尿急的 Google 小姐外，還有歪國人、外星人、地獄使者…等多種選項，可依自己的影片內容來選擇適合的聲音，但若想讓影片看起來更狂新聞的話，還是選擇 Google 小姐的聲音會比較接近哦！

有興趣的朋友可點下方影片連結觀賞，也可以將自己做的影片網址貼到本文下方留言處，讓其他網友一起增加生活的樂趣哦！

試做梗片：這是一部關於阿財的影片





網站畫面：

開啟網站後可選擇要產生影片、圖片或 GIF 動圖，以下以影片製作示範。若想管理自己的影片或素材可選擇利用 Google+、Faceook 或是微博帳號登入。

接著可以選擇要使用的語音角色，每個選項點擊後方的喇叭圖示都可以試聽效果。輸入標題與影片描述後，就可以準備開始製作囉！

往下拉就可以開始新增圖片及文字內容，點擊「素材選擇」可由網站提供的圖庫選取適合的圖片，或也可以點擊「上傳」使用自己準備的圖片，建議尺寸是 854×480，若不符合該尺寸也是可以使用的，但就不會滿版顯示。

網站圖庫可使用關鍵字來查找，也包含影片唷！

在右側可輸入字幕，若不想顯示在畫面上的話，記得勾選「隱藏字幕」。每格最多可輸入 30 個字，若超過的話可再新增字幕，一張圖最多可顯示三段話。輸入字幕的時候可善用＂空格＂來分隔字與字也可用來調整唸速，一些使用技巧大家可到網站上的「小撇步」了解。

第一張圖做完後可持續「新增素材」最多可使用五張圖片。最後在下方選擇分類標籤後，按下「確認送出」。

送出後可預覽影片內容，若還有需要調整的地方就按下「複製重做」，沒問題即可選擇「公開」或「不公開」影片。選擇「不公開」的話，就只有知道網址的人才看的到影片哦！

提供多種分享管道，也可直接複製網址進行分享。