雖然我們生長在台灣，但不會說或聽不懂台語的人還是很多，有些會說台語的父母在家也都不跟小孩說台語了，不過還好現在小學都有一些鄉土語言的教學課程，可以讓小朋友有機會學習到閩南語、客語或是原住民的語言，降低本土語言逐漸失傳的可能。

如果已經離開國小很久的你也想加強自己的台語能力，可下載這款由台灣彰化縣國教輔導團本土語言領域小組所製作的「閩南語(台語)APP」，其中包含了國小一年級～六年級的課程內容，可輸入欲搜尋的中文即可找到相對應的台語發音，但不保證一定找的到，必須是課本中有的內容才能查找。

也可以直接選擇年級課程來學習，每個年級都分為上下兩學期，瀏覽時會顯示台語羅馬拼音、台語字與情境圖幫助了解名詞意義，可重覆播放發音加強學習，另外還有提供「測驗」模式，會由字庫中隨機出題，不播放發音讓使用者可以自己唸出發音再聆聽解答看是否正確。想學習台語的一些名詞發音的話，「閩南語(台語)APP」會是一款蠻不錯的自學工具哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 閩南語(台語)APP

閩南語(台語)APP 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 朱明禧

朱明禧 官方網站： https://poyochu.wordpress.com/

https://poyochu.wordpress.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上

Android 4.2 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「閩南語(台語)APP」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

在搜尋欄中輸入想要查找的中文，如果有在課程的範圍內就可以查到台語發音，點擊「下頁」若有不同的說法也可以查的到哦！

點擊右上角可展開課程選單，可依年級進度來學習，學習時會自動播放發音，點擊「播放」可反覆聽取發音。點擊「測驗」則會隨機出題，不播放發音，需點擊「播放」才能聽到解答。