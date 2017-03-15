紙牌接龍是一款讓人從電腦玩到手機，玩也玩不膩經典到不行的遊戲，雖然同類型的遊戲 App 已多到不及備載，但各家的遊戲開發商仍然持續不斷的改良加入各種不同的玩法或是場景設計，想要吸引眾玩家的目光，這款「Sublime Solitaire」也是如此。

「Sublime Solitaire」在玩法上到沒有什麼創新的地方，要說的話反而還少了一般遊戲中會提供的復原功能，增加了解題的困難度，也因此在玩這款紙牌遊戲的時候得更加小心每一步，而它的特別之處在於模擬了真實牌桌的視角，讓整體畫面看起來很有特色，加入了立體感，就像真的在桌面上玩牌一樣，在視覺上增添了許多樂趣。

在牌桌上除了有紙牌外，還放上了一只黃金懷錶，會顯示當下的時間，讓你在玩牌時也能掌握時間的流逝，另外牌桌上唯一的光源就來自於一盞檯燈，點擊檯燈底座還可三段式調整亮度。

雖然就玩法來說是很一般的接龍遊戲，但說實在的玩了幾場後發現，想要解題還真不容易，開發商給出的難度不低，想要成功清除桌上的牌並非想像中的簡單哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sublime Solitaire

Sublime Solitaire 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Majime

Majime 官方網站： http://www.majime.fr/

http://www.majime.fr/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，需先點擊畫面中的紙牌盒，就會自動將牌抽出並依遊戲需求排列完成。

切換成橫向螢幕牌桌的模擬視角就會更加明顯，但強烈建議平常會暈車的朋友，盡量不要使用橫向來玩，會有頭暈的可能哦！

接下來介紹一下牌桌上的功能，「懷錶」會顯示目前時間，點擊「檯燈」的話可切換光線亮度，「牌盒」千萬不要亂點，因為一點就會重起新局哦！點擊下方的「書本」可開啟設置功能，可調整音量以及更換補牌位置。

當好不容易解開謎題後，紙牌就會排成像左圖這樣，點擊的話就會散落在桌面上，可點擊翻牌，但好像沒什麼特別用意，點擊「紙盒」即可再來一局囉！