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Hue Master 顏色辨識小遊戲，極限模式你是來亂的吧？（Android）

最初我們對色彩的認識大多是從彩虹而來，以為紅橙黃綠藍靛紫加上黑與白就是世界上最豐富的色彩，但後來透過無嘴貓我們才知道粉紅與粉藍是帶有可愛元素的色彩。隨著年紀的增長會發現原來這世上充滿了各種程度的紅橙黃綠藍靛紫，就連黑與白也有不同的變化，而你對顏色的辨識度有多高呢？來「Hue Master」可以幫你測試一下。

它是一款簡單的顏色辨識小遊戲，有四種難度可選擇，沒有關卡的限制，能拿到多少分就看你能撐多久，每次會提供一個色塊題與三個答案選項，需選出與色塊題相同的顏色即可得分，每答對一題可拿到 100 分，但每延遲一秒做答，分數也會同步扣除一分，每回合有三次答錯的機會，第四次就會終止遊戲囉！

所選擇的難度越高，答案選項的色調相似度就越高，極限模式是最難的等級，用肉眼幾乎很難辨識出正確的答案，總有兩個選項顏色非常相近，要不答錯還真難。對色彩辦識很有自信的朋友一定要來挑戰看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Hue Master
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Flamacore Gaming
  • 官方網站：http://www.flamacore.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Hue Master」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

點擊「New Game」開始遊戲，重覆點擊「Difficulty」可切換難度。開始遊戲時，上方會顯示色塊題，由下方選出與其相同的顏色即可過關。

 

每答對一題可獲得 100 分，但會隨答題的時間倒扣分數，答錯的話則會扣除更多的分數。

 

中級難度的題目偶爾也會出現很接近的選項，但右圖的極限模式則根本就是變態等級啊！超容易答錯的，玩完我都開始懷疑自己的眼睛了！

 

 

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