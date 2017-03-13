大多數人都知道喝足夠的水是很重要的，但有時候出門真的很不想背著重重的水瓶在身上，就會變成如果不在家一整天就幾乎喝不到幾口水，若想要不帶水瓶又可以在想喝水的時候有水喝該怎麼辦呢？

其實有很多地方都有提供免費的飲水機可以使用，像是大部份的公家機關或是醫院就一定會有，如果想知道附近有什麼地方可以就近喝杯水的話，可下載「不喝會死」這款蠻妙的 App，它主要的功能就是讓你可以快速的找到有飲水機供民眾免費使用的地點。

開啟程式就會以所在位置為中心點，將周圍有飲水機的地點標示出來，並會簡單顯示開放時間或是否需要自備水杯…等資訊，若有發現未登載的飲水點，還可使用回報系統將資訊新增進去造福其他的使用者唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 不喝會死

不喝會死 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Lawrence Chuang

Lawrence Chuang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「不喝會死」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式就會自動搜尋，點擊地標即可看到相關的資訊，每個地點所提供的資訊可能會不太一樣。

點擊右下角的圖示就可以新增水點。