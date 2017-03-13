在忙碌的生活中，每個人都得為自己空出一段放鬆的時刻，有些人喜歡窩在沙發上看部電影，有些人則選擇運動讓自己更健康，不過有時因為天氣或時間的因素，不適合出門跑步健身，也無法配合一些運動課程，其實在家做點簡單的運動也可以，如果擔心跑跳的動作會吵到家人或鄰居，那麼靜態的瑜珈應該會是不錯的選擇。

Google Play 裡有許多可以簡單的瑜珈輔助 App，不方便出門或無法配合課程時間的朋友就可以選擇幾款適合的 App 在家自己做練習哦！「瑜伽練習」裡提供十種瑜珈姿勢，有興趣做做瑜珈的話，可下載來嘗試看看，動作都不算太難，不過對沒有基礎的人來說，其中幾個動作可能會稍有難度，如果一下子無法完成也絕對不要勉強，慢慢的練習就好，或是略過較難的動作也沒關係的，安全至上哦！

程式也有區分初、中、高三種難度等級，不過難度與動作無關，而是動作維持的時間長短，難度越高需維持姿勢的時間越長，在做瑜珈時可跟著程式的計時器來做，每個動作開始前都會有數秒的準備時間，做完也有適當的休息時間，並會有音效提醒，每個動作都需手動啟動計時器，不會像一般的間歇運動需每個動作緊湊的連接，可依循自己的步調逐一完成。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 瑜伽練習

瑜伽練習 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Home Fitness

Home Fitness 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「瑜伽練習」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

點擊中間的按鈕即可進入運動畫面，所有的動作都需手動按下「Start」才會開始進行，所以不會有措手不及的感覺。

動作開始前都會有 5 秒的準備時間，接著就會開始倒數計時，初級一個動作是 20 秒。

做完動作後會有十秒的休息時間，如果覺得不用休息也可按下「Skip」直接進入下一個動作。一樣需按下「Start」才會開始哦！

做完所有的動作後就完成了當日的瑜珈練習，在主畫面的「Calendar」可以查看運動記錄。

如果某些動作想加強練習的話，可點入「Exercises」即可各別練習。

在「Settings」裡可設定提醒或是調整難度等級。