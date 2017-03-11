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Simple Login Log 查出有誰偷偷登入你的 WordPress 網站

開設好 WordPress 網站後，也許只有你一個人用，也許開了很多帳號、有很多人一起用，但難免會被網路上其他有心人士亂試帳號密碼，甚至透過程式自動化掃描、破解密碼。

其實只要稍微熱門一點點的網站，幾乎都逃不過被人用各種方式「踹」密碼，但要怎麼知道到底你的網站有沒有人在亂試密碼或拿了你的密碼偷偷登錄呢？

如果有這方面的需求，可以下載安裝 Simple Login Log 外掛程式，透過此工具來記錄登錄過的帳號名稱、IP 位址、登入時間、是否登入成功…等等資訊。

有空就看一下紀錄檔，如果有異常狀況就趕快改密碼，或直接從主機端封鎖用來登錄網站的「wp-login.php」檔與管理後台用的「wp-admin」資料夾，限制只能讓指定 IP 開啟上面兩個項目，這樣可以少掉一些些被攻擊或騷擾的機會，就算對方拿到你的密碼也沒法直接登入。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Simple Login Log
  • 軟體版本：1.1.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：95.7 KB
  • 系統支援：WordPress 3.0 以上版本
  • 官方網站：wordpress.org
  • 軟體下載：按這裡

 

 

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