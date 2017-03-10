「PepeLine」中文名為佩佩線也就是遊戲中兩位男女主角的名字由來，不明原因的佩佩與線一直反覆處於分隔兩地的狀態，是的！沒錯，他們必須經歷數次的分開、相聚、分開再相聚一直到最後一關為止，著實是一段相當淒美的愛情故事。（嗯？）

玩家要做的就是幫助他們不斷的重逢，透過滑動場景中的地磚將佩佩與線之間的路連接起來，他們就能順利甜蜜的相聚在一起唷！不過每個關卡都有標準的過關步數，必須在此限制內過關才能拿到完整的三顆星，有些關卡還設有時間限制，十分的折磨人呢！

遊戲共分為花園、叢林、山、熔岩、沙漠…等七個場景，共有四百多個關卡，隨著關卡的進行，會從原本只有單純的地磚，陸續增加一些固定地磚、旋轉地磚、魔法地磚…等，不僅增加視覺上的樂趣，也讓遊戲更加難度。在遊戲中有機會可收集免費的提示機會，當遇到卡關時，就可以讓提示帶著你一步步解開謎題囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PepeLine

PepeLine 軟體語言： 簡體中文,英文…等多國語言

簡體中文,英文…等多國語言 開發人員： Ashot Balasanyan

Ashot Balasanyan 官方網站： http://www.chundos.com/

http://www.chundos.com/ 軟體性質： iPhone 付費軟體 / Android 免費軟體

iPhone 付費軟體 / Android 免費軟體 系統支援： iOS 8.4 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.4 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲場景看起來有點壯觀，從 A 點開始挑戰吧！每個章節都會分為幾個小關卡。

初次玩會有簡單的玩法介紹，滑動地磚將路線接起來，佩佩與線就可以相見了。

第一關總是最簡單的，只要將一個地磚拖曳到空格處即可完成連接。

佩佩與線會一起出發到中心點相會，就過關囉！會依表現給於星數。

每個關卡都有目標步數，在這個步數內完成即可拿到三顆星，在左下方可返回上一步或是重新開始。

有些關卡還會加入時間限制，在秒數內完成才行哦！

陸續還會出現更多的特殊地磚，會隨著每移動一步而轉動或產生變化增加遊戲的樂趣。

在某些關卡中有機會拿到免費的提示，只要讓主角們經過藍色的標記即可獲得。

遇到卡關的時候，可以使用右下角的提示，程式就會以半透明的動畫一步步帶著你完成關卡。