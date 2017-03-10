作者：,     

「PepeLine」3D 立體風格滑塊解謎遊戲（iPhone, Android）

「PepeLine」中文名為佩佩線也就是遊戲中兩位男女主角的名字由來，不明原因的佩佩與線一直反覆處於分隔兩地的狀態，是的！沒錯，他們必須經歷數次的分開、相聚、分開再相聚一直到最後一關為止，著實是一段相當淒美的愛情故事。（嗯？）

玩家要做的就是幫助他們不斷的重逢，透過滑動場景中的地磚將佩佩與線之間的路連接起來，他們就能順利甜蜜的相聚在一起唷！不過每個關卡都有標準的過關步數，必須在此限制內過關才能拿到完整的三顆星，有些關卡還設有時間限制，十分的折磨人呢！

遊戲共分為花園、叢林、山、熔岩、沙漠…等七個場景，共有四百多個關卡，隨著關卡的進行，會從原本只有單純的地磚，陸續增加一些固定地磚、旋轉地磚、魔法地磚…等，不僅增加視覺上的樂趣，也讓遊戲更加難度。在遊戲中有機會可收集免費的提示機會，當遇到卡關時，就可以讓提示帶著你一步步解開謎題囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：PepeLine
  • 軟體語言：簡體中文,英文…等多國語言
  • 開發人員：Ashot Balasanyan
  • 官方網站：http://www.chundos.com/
  • 軟體性質：iPhone 付費軟體 / Android 免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.4 以上 / Android 4.1 以上
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲場景看起來有點壯觀，從 A 點開始挑戰吧！每個章節都會分為幾個小關卡。

 

初次玩會有簡單的玩法介紹，滑動地磚將路線接起來，佩佩與線就可以相見了。

 

第一關總是最簡單的，只要將一個地磚拖曳到空格處即可完成連接。

 

佩佩與線會一起出發到中心點相會，就過關囉！會依表現給於星數。

 

每個關卡都有目標步數，在這個步數內完成即可拿到三顆星，在左下方可返回上一步或是重新開始。

 

有些關卡還會加入時間限制，在秒數內完成才行哦！

 

陸續還會出現更多的特殊地磚，會隨著每移動一步而轉動或產生變化增加遊戲的樂趣。

 

在某些關卡中有機會拿到免費的提示，只要讓主角們經過藍色的標記即可獲得。

 

遇到卡關的時候，可以使用右下角的提示，程式就會以半透明的動畫一步步帶著你完成關卡。

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 好玩遊戲、休閒益智 » 「PepeLine」3D 立體風格滑塊解謎遊戲（iPhone, Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
「知識王」全方位挑戰腦力，真人對戰限時搶答超刺激！（Android）...
「KO知識王」手機界的＂金頭腦＂機智搶答遊戲（Android）...
又一讓人迅速上癮的動作遊戲「Timberman」伐木工人（iPhone, And...
「TwoDots」無法自拔的圓點連線消除遊戲（iPhone, iPad）...
Pokopang 進階版方塊消除遊戲（iPhone, Android）...
「Catch the Pets!」與豬鬥智，不認真你就輸了（Android）...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 