真的不能小看日本人的搞怪功力！「変身カメラ」是一款照片貼圖編輯器，裡頭全一些是惡搞成分居多的貼圖，目前有 45 種主題類別，超過 5000 種以上的變裝選項，多到讓你玩不完！

選擇想要的變裝貼圖或模板後，若是使用相機拍照，可開啟人臉辨識功能即會自動將貼圖擺放在適當的位置，此時就可以搭配貼圖的情境擺出各種有趣的表情動作，讓拍出來的照片更加搞笑。

在拍照時若貼圖對不是很準也沒關係，拍照後還可進行手動編輯，可任意的調整貼圖的位置，有需要的話還可水平翻轉，調整透明度、色調、對比與亮度，還可選擇付費解鎖橡皮擦功能，可擦去部份貼圖，這樣照片與貼圖就能更融合在一起唷！

支援圖層編輯，除了第一張貼圖外，可另外再加入多種不同的變身貼圖組合使用，酒令唱過看我七十二變，但「変身カメラ」絕對可以讓你的造型千變萬化哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 変身カメラ

変身カメラ 軟體語言： 日文,英文

日文,英文 開發人員： 株式会社eje

株式会社eje 官方網站： http://www.eje-c.com/

http://www.eje-c.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「henshin camera」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

開啟程式即可看到主題列表，點入就可以看到各種變身貼圖囉！

風格超級多樣化，想玩的話要耐心點找，因為…真的太多了…

若想使用相機拍照，可開啟右下角的人臉辨識功能，貼圖就會自動擺放在適當的位置，影中人就可以配合演出囉！

也可以選擇使用相簿中的照片，不過匯入時照片有可能會小小的，此時可點擊左上角展開圖層選單，可選取照片進行編輯，前方的「眼睛」圖示點一下可隱藏圖層。

將照片調整好大小後，就可以再切換回貓咪圖層，調整貼圖的大小與位置。

下方可再添加其它的貼圖，「橡皮擦」為付費功能可除去部份貼圖，另外還可水平翻轉、調整透明度、色調、對比與亮度。

完成後就可以點擊右上角的按鈕儲存到相簿中。按手機的返回鍵會出現三個選項，可選擇回到首頁、回到相機畫面或是刪除最上層的貼圖。

貼圖選項這麼多，如果有幾個是自己超愛用的話，可長按貼圖後點擊右上角的「星號」即可加入最愛，由上方可切換到最愛清單，就可以在這邊快速選用囉！

下面這些都太正經了，如果可以搭配一些＂生動＂的表情，一定會更有效果。依各位的創意絕寺可以玩出更多搞笑照片唷！