Google 推出的以圖搜圖功能不知道大家常不常用，在電腦上操作很簡單，不論是網路上的圖片還是電腦裡的圖片都可透過它來搜尋，若想在手機上也來個以圖搜圖，可以下載 Google Chrome 瀏覽器，同樣可將網路上的圖片進行反向搜尋，但就不支援以上傳相簿中的圖片來做搜尋了。
若你使用的是 iPhone 或 iPad 且有此類的圖片搜尋需求，可另外下載「Reversee」反向圖片搜尋工具，其可讓使用者選取相簿中的照片或圖片進行搜尋，不過免費版只提供 Google 搜尋，付費升級則可加入 Bing 及 Yandex 這兩種搜尋引擎。
操作方式很簡單，若想搜尋網頁上的圖片，只要將其複製起來，一樣可透過「Reversee」來搜尋，在搜尋前可進行適當的裁切，更容易找到符合條件的圖片哦！有需要的朋友可以參考看看。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Reversee
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Eduardo Rocha
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Reversee」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 有三種匯入照片的方式，從相簿選取、直接使用最近的一張照片或圖片，或是使用剪貼簿中的圖片。
第2步 假設我想要推薦一個 App 給朋友但忘記名稱，就可以用 App 圖示來搜尋，先拍下畫面後，使用下方的裁切功能只保留要查詢的重點。
第3步 接著按下「Search」就可以開始以圖搜圖囉！