Google 推出的以圖搜圖功能不知道大家常不常用，在電腦上操作很簡單，不論是網路上的圖片還是電腦裡的圖片都可透過它來搜尋，若想在手機上也來個以圖搜圖，可以下載 Google Chrome 瀏覽器，同樣可將網路上的圖片進行反向搜尋，但就不支援以上傳相簿中的圖片來做搜尋了。

若你使用的是 iPhone 或 iPad 且有此類的圖片搜尋需求，可另外下載「Reversee」反向圖片搜尋工具，其可讓使用者選取相簿中的照片或圖片進行搜尋，不過免費版只提供 Google 搜尋，付費升級則可加入 Bing 及 Yandex 這兩種搜尋引擎。

操作方式很簡單，若想搜尋網頁上的圖片，只要將其複製起來，一樣可透過「Reversee」來搜尋，在搜尋前可進行適當的裁切，更容易找到符合條件的圖片哦！有需要的朋友可以參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Reversee

Reversee 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Eduardo Rocha

Eduardo Rocha 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Reversee」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 有三種匯入照片的方式，從相簿選取、直接使用最近的一張照片或圖片，或是使用剪貼簿中的圖片。

第2步 假設我想要推薦一個 App 給朋友但忘記名稱，就可以用 App 圖示來搜尋，先拍下畫面後，使用下方的裁切功能只保留要查詢的重點。

第3步 接著按下「Search」就可以開始以圖搜圖囉！