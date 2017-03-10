作者：,     

「Reversee」讓 iPhone 也可以圖搜圖

Google 推出的以圖搜圖功能不知道大家常不常用，在電腦上操作很簡單，不論是網路上的圖片還是電腦裡的圖片都可透過它來搜尋，若想在手機上也來個以圖搜圖，可以下載 Google Chrome 瀏覽器，同樣可將網路上的圖片進行反向搜尋，但就不支援以上傳相簿中的圖片來做搜尋了。

若你使用的是 iPhone 或 iPad 且有此類的圖片搜尋需求，可另外下載「Reversee」反向圖片搜尋工具，其可讓使用者選取相簿中的照片或圖片進行搜尋，不過免費版只提供 Google 搜尋，付費升級則可加入 Bing 及 Yandex 這兩種搜尋引擎。

操作方式很簡單，若想搜尋網頁上的圖片，只要將其複製起來，一樣可透過「Reversee」來搜尋，在搜尋前可進行適當的裁切，更容易找到符合條件的圖片哦！有需要的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Reversee
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Eduardo Rocha
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Reversee」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 有三種匯入照片的方式，從相簿選取、直接使用最近的一張照片或圖片，或是使用剪貼簿中的圖片。

 

第2步 假設我想要推薦一個 App 給朋友但忘記名稱，就可以用 App 圖示來搜尋，先拍下畫面後，使用下方的裁切功能只保留要查詢的重點。

 

第3步 接著按下「Search」就可以開始以圖搜圖囉！

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 其他工具、未分類 » 「Reversee」讓 iPhone 也可以圖搜圖
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 