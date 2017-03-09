對於不熟悉音樂剪輯的朋友來說，大概都會覺得要操作這類的軟體也太困難，所以抱著敬而遠之的態度，但其實現在有很多的工具 App 都可以讓一些在電腦上做起來很複雜的事，到手機卻可以變很簡單的唷！「鈴聲製作」就是一個很好的例子。

如果你想要將喜歡的音樂歌曲截取其中一段做為手機鈴聲或鬧鈴，就可以利用「鈴聲製作」來處理，它會自動找出手機裡的音樂檔案，找到目標音樂後，只要設定好開始與結束的時間點，就可以另存為鈴聲檔案，時間的部份最小單位可到毫秒，除了手動拖曳選取外，也可直接 key 入時間秒數，更精細的截取需要的段落。

製作好的鈴聲可進一步設置為手機鈴聲、鬧鈴聲或是通知音效，若想要更特別的鈴聲，也可使用程式內建的錄音功能，錄完即可進行剪輯，從錄音、剪輯到設定為鈴聲一氣呵成。

程式也可做簡單的音訊管理，在列表中若有不需要的音樂或音效都可直接選擇刪除。特定聯絡人想要使用不同的來電鈴聲，在程式中可更容易的完成設置唷！不需要特別的使用技巧，最困難的地方，大概就是你得自己找到想要的音樂段落在哪裡而已。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 鈴聲製作 – 音樂剪輯 MP3裁切 截取 剪切

鈴聲製作 – 音樂剪輯 MP3裁切 截取 剪切 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： MeiHillMan

MeiHillMan 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 3.0 以上

Android 3.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「鈴聲製作」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 功能分成「來電鈴聲」與「聯絡人」，要處理鈴聲剪輯或管理的話就點入「來電鈴聲」。在這邊會列出一些音訊檔案，如果在列表中沒找到需要的音樂，可由右上角的按鈕使用搜尋或瀏覽功能找到它。

第2步 點擊右側的三角形圖示可展開功能選單，點入「編輯」即可進入剪輯畫面。可在上方拖曳調整起點與終點，或是使用左下方的「＋」、「－」來微調，也可直接手動輸入需要的時間秒數。

第3步 右下方的「放大鏡」可調整波形圖的大小，更易辨識音樂的起落位置。調整後可進行試聽，沒問題的話就可以存檔囉！有四種音訊類型可選擇，分別是音樂、鈴聲、鬧鈴與通知，設定名稱後即可保存，若設置為鈴聲，可進一步選擇是否要分配給特定聯絡人或是設為預設鈴聲。

第4步 若想要錄製專屬的鈴聲，可點擊右上角的「麥克風」進入錄音功能，點擊下方的紅色錄音鍵即可開始錄音。

第5步 按下停止鍵即可選擇「完成」或「丟棄」重錄。完成會立即進入剪輯畫面，可以截取需要的部份，將前後的空白時間去除。

第6步 在列表中前方會以不同的圖示來代表音訊的類型，依據不同的類型點開的功能也會不太一樣哦！大家使用時可以注意一下，如果想將「音樂」在此設置為聯絡人鈴聲，可在「高級設置」的部份修改音訊類型為「鈴聲」，就可在功能列表中看到「分配到聯絡人」的選項了。

第7步 在首頁點入「聯絡人」則可快速為不同的聯絡人設定專屬鈴聲哦！