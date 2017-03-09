作者：,     

The Moron Test 有點機車的另類測試遊戲，戰勝它！超有成就感！（iPhone, Android）

乍看之下會以為「The Moron Test」是一款單純的智力測驗程式，但當開始走進測驗之中，你會發現它根本是來亂的！有時還會被它陰一把，讓人恨的牙癢癢啊！

它一共分為六個單元，所有的題目都會顯示在一張紙條上，你必須依照紙條上的訊息來決定該做什麼事，正確的執行指令才能繼續下一題，一旦開始測驗就會持續的計時，直到你完成整個單元才會停止記錄，以所花費的時間做為你最終的成績。

題目的內容很多元化，例如會請你點擊某個顏色的按鈕或是請你由左至右點擊畫面中的蛋、由體型大至小點擊鴨子；有時目標的物品會換位置，讓你不小心點錯而失敗；有時會需要轉動你的 iPhone 或 iPad；有時請你別按某個按鈕，卻在按鈕寫上「Continue」想要誘惑你按下去…等，題目中總是隱藏著各種陷阱，一個不注意就容易答錯唷！

每個單元又會切分為六個區段，每完成一個區段會有個中繼點告訴你現在離天才還有多遠的距離，如果不小心失敗了也可以從上一個中繼點重新開始，不過得花費不等的金蘋果才能換取機會，要是蘋果用完了也只能再回到原點囉！

雖然題目偶爾有些機車、有些惡搞，但要是能戰勝它就會更有成就感哦！不過目前只有英文版本，所以要稍微有點英文程度才能順利的玩下去，搭配翻譯軟體也可以玩，但要是遇到限時關卡，就 GG 啦～

▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

程式定時會發給 15 顆蘋果，每到中繼點時也會發給蘋果哦！

 

從「Old School」開始挑戰吧！

 

一開始都還蠻正常的，紙條上的指令可以很相信它，按照上面的指示執行動作即可。

 

幾題之後就會到達中繼點，會顯示你目前的答題位置，並會發給你蘋果做為獎勵，在中繼點的畫面裡，其實也藏著題目哦！要小心應答。

 

在過程中萬一答錯了！可以選擇用蘋果回到上個中繼點再開始，或是花 200 顆蘋果獲得答案，如果蘋果不夠用的話，那也只能笑了…（只能重頭再來啦～～）

 

有時叫你別按按鈕，但卻又只放了一個按鈕在畫面上，是不是手好癢好想按？！這類關卡其實是在考驗你的耐心，等個幾秒就對了。

 

有時還會出現這種超機車的題目，一樣只要等就可以了，如果按下「start over」那就真的 Start over 了！！這時只有兩個字能形容，就是心痛啊～～～

 

當你成功的走到最後，就能成為天才！會將你花費的時間記錄下來，未來你還能再次挑戰自己的成績。

 

完成「Old School」就會解鎖第二個單元「Late Registration」，第二單元除了比較難以外，也會更機車唷！請努力的戰勝它吧！

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 好玩遊戲、休閒益智 » The Moron Test 有點機車的另類測試遊戲，戰勝它！超有成就感！（iPhone, Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
常狀況外嗎？學會「閱讀空氣」告別白目的稱號吧！( Android )...
真・三國無双 SLASH（iPhone, iPad, Android）...
「知識王」全方位挑戰腦力，真人對戰限時搶答超刺激！（Android）...
「TwoDots」無法自拔的圓點連線消除遊戲（iPhone, iPad）...
「KO知識王」手機界的＂金頭腦＂機智搶答遊戲（Android）...
又一讓人迅速上癮的動作遊戲「Timberman」伐木工人（iPhone, And...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 