乍看之下會以為「The Moron Test」是一款單純的智力測驗程式，但當開始走進測驗之中，你會發現它根本是來亂的！有時還會被它陰一把，讓人恨的牙癢癢啊！

它一共分為六個單元，所有的題目都會顯示在一張紙條上，你必須依照紙條上的訊息來決定該做什麼事，正確的執行指令才能繼續下一題，一旦開始測驗就會持續的計時，直到你完成整個單元才會停止記錄，以所花費的時間做為你最終的成績。

題目的內容很多元化，例如會請你點擊某個顏色的按鈕或是請你由左至右點擊畫面中的蛋、由體型大至小點擊鴨子；有時目標的物品會換位置，讓你不小心點錯而失敗；有時會需要轉動你的 iPhone 或 iPad；有時請你別按某個按鈕，卻在按鈕寫上「Continue」想要誘惑你按下去…等，題目中總是隱藏著各種陷阱，一個不注意就容易答錯唷！

每個單元又會切分為六個區段，每完成一個區段會有個中繼點告訴你現在離天才還有多遠的距離，如果不小心失敗了也可以從上一個中繼點重新開始，不過得花費不等的金蘋果才能換取機會，要是蘋果用完了也只能再回到原點囉！

雖然題目偶爾有些機車、有些惡搞，但要是能戰勝它就會更有成就感哦！不過目前只有英文版本，所以要稍微有點英文程度才能順利的玩下去，搭配翻譯軟體也可以玩，但要是遇到限時關卡，就 GG 啦～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： The Moron Test

The Moron Test 軟體語言： 英文

英文 開發人員： DistinctDev, Inc.

DistinctDev, Inc. 官方網站： http://www.themorontest.com/

http://www.themorontest.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.4 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.4 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

程式定時會發給 15 顆蘋果，每到中繼點時也會發給蘋果哦！

從「Old School」開始挑戰吧！

一開始都還蠻正常的，紙條上的指令可以很相信它，按照上面的指示執行動作即可。

幾題之後就會到達中繼點，會顯示你目前的答題位置，並會發給你蘋果做為獎勵，在中繼點的畫面裡，其實也藏著題目哦！要小心應答。

在過程中萬一答錯了！可以選擇用蘋果回到上個中繼點再開始，或是花 200 顆蘋果獲得答案，如果蘋果不夠用的話，那也只能笑了…（只能重頭再來啦～～）

有時叫你別按按鈕，但卻又只放了一個按鈕在畫面上，是不是手好癢好想按？！這類關卡其實是在考驗你的耐心，等個幾秒就對了。

有時還會出現這種超機車的題目，一樣只要等就可以了，如果按下「start over」那就真的 Start over 了！！這時只有兩個字能形容，就是心痛啊～～～

當你成功的走到最後，就能成為天才！會將你花費的時間記錄下來，未來你還能再次挑戰自己的成績。

完成「Old School」就會解鎖第二個單元「Late Registration」，第二單元除了比較難以外，也會更機車唷！請努力的戰勝它吧！