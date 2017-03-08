儘管 Mac 電腦裡面原本就內建了功能完整且強大的 iTunes 播放軟體，不過很多人應該還是跟我一樣用不太慣，對我來說還是習慣多年前類似 Winamp 的那種單純的操作介面與功能，而 VOX Music Player 就是一個類似的音樂播放器。

VOX Music Player 是一個專為 Hi-Res 高解析、無損音樂檔設計的播放器，可播放包含 FLAC, MP3, CUE, APE 與 M4A… 等多種格式的音樂檔與 24bit/192kHz 規格的高解析音訊內容。

比較特別的是 VOX Music Player 除了可以新增、管理自己的播放清單之外，還可匯入 iTunes 的音樂資料庫並整合 SoundСloud 的內容並提供網路電台功能， 甚至還能直接按「Command」+「u」貼上 YouTube 的網址來收聽線上串流音樂，讓我們把 YouTube 上的一堆好歌整合成電腦裡的播放清單、隨時按來聽。

雖然對音樂播放軟體來說 Hi-Res 規格什麼的頂多只是個噱頭，不過 VOX Music Player 小巧好用、自訂性高，已經取代我 Mac 裡內建的 iTunes 了。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： VOX Music Player

VOX Music Player 軟體版本： 2.8.20

2.8.20 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 29.8 MB

29.8 MB 系統支援： Mac OS X 10.9 以上版本

Mac OS X 10.9 以上版本 官方網站： https://vox.rocks/

https://vox.rocks/ 軟體下載： 按這裡









