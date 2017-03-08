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[Hi-Res] VOX Music Player 高解析音樂播放器（Mac 專用）

儘管 Mac 電腦裡面原本就內建了功能完整且強大的 iTunes 播放軟體，不過很多人應該還是跟我一樣用不太慣，對我來說還是習慣多年前類似 Winamp 的那種單純的操作介面與功能，而 VOX Music Player 就是一個類似的音樂播放器。

VOX Music Player 是一個專為 Hi-Res 高解析、無損音樂檔設計的播放器，可播放包含 FLAC, MP3, CUE, APE 與 M4A… 等多種格式的音樂檔與 24bit/192kHz 規格的高解析音訊內容。

比較特別的是 VOX Music Player 除了可以新增、管理自己的播放清單之外，還可匯入 iTunes 的音樂資料庫並整合 SoundСloud 的內容並提供網路電台功能， 甚至還能直接按「Command」+「u」貼上 YouTube 的網址來收聽線上串流音樂，讓我們把 YouTube 上的一堆好歌整合成電腦裡的播放清單、隨時按來聽。

雖然對音樂播放軟體來說 Hi-Res 規格什麼的頂多只是個噱頭，不過 VOX Music Player 小巧好用、自訂性高，已經取代我 Mac 裡內建的 iTunes 了。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：VOX Music Player
  • 軟體版本：2.8.20
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：29.8 MB
  • 系統支援：Mac OS X 10.9 以上版本
  • 官方網站：https://vox.rocks/
  • 軟體下載：按這裡

 

 


 

 

 

 

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