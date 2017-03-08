一般來說賽車類的遊戲女生是比較不會想玩的，但這款「小賽車」有著超簡易的操控模式，絕對是不分年齡與性別，只要一玩就會愛上賽車遊戲！

玩家只需要按著螢幕任一處即可加速，放開手指即會減速，其它比較困難的方向控制或是耍小手段將對手擠出車道…等事就交給程式來處理即可。一共分為五個國家場景，共 60 條具有挑戰性的賽道，每週還會開放一條特別的賽道讓大家一起比賽，體驗看看不同的賽車場地。

只有獲得第一名才能過關，但比賽成績必須在指定時間內才可獲得最高的三顆星，星數不夠多的話就無法解鎖新場景哦！雖然操作相當簡單，但玩起來真的超爽快，而且刺激感不減，在比賽時全身緊繃甚至忘記呼吸都是有可能發生的情形哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 小賽車

小賽車 軟體語言： 繁體中文,英文…等多國語言

繁體中文,英文…等多國語言 開發人員： Raketspel AB

Raketspel AB 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「小賽車」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點入「開始」可看到關卡列表，需一一挑戰才能陸續解鎖。

在開始前有個簡單的玩法說明，點擊不放即可加速、放開手指即可減速，以及彎道是減速的時機。

倒數三秒後即開始比賽。

直線一定是要加速的，但彎道就要適時的減速才不會一直擦撞到邊欄降低車速。

一定要拿到第一名才能過關，並依秒數表現給予對等的星數。

在主畫面可點入「每週賽道」，會同時保留上週與本週的賽道讓玩家挑戰。

不同類型的賽車道控制感會有差別，要因應不同賽道調整減速時機，親自玩一下就可以感覺到了囉！