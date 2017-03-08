一般來說賽車類的遊戲女生是比較不會想玩的，但這款「小賽車」有著超簡易的操控模式，絕對是不分年齡與性別，只要一玩就會愛上賽車遊戲！
玩家只需要按著螢幕任一處即可加速，放開手指即會減速，其它比較困難的方向控制或是耍小手段將對手擠出車道…等事就交給程式來處理即可。一共分為五個國家場景，共 60 條具有挑戰性的賽道，每週還會開放一條特別的賽道讓大家一起比賽，體驗看看不同的賽車場地。
只有獲得第一名才能過關，但比賽成績必須在指定時間內才可獲得最高的三顆星，星數不夠多的話就無法解鎖新場景哦！雖然操作相當簡單，但玩起來真的超爽快，而且刺激感不減，在比賽時全身緊繃甚至忘記呼吸都是有可能發生的情形哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：小賽車
- 軟體語言：繁體中文,英文…等多國語言
- 開發人員：Raketspel AB
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「小賽車」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
點入「開始」可看到關卡列表，需一一挑戰才能陸續解鎖。
在開始前有個簡單的玩法說明，點擊不放即可加速、放開手指即可減速，以及彎道是減速的時機。
倒數三秒後即開始比賽。
直線一定是要加速的，但彎道就要適時的減速才不會一直擦撞到邊欄降低車速。
一定要拿到第一名才能過關，並依秒數表現給予對等的星數。
在主畫面可點入「每週賽道」，會同時保留上週與本週的賽道讓玩家挑戰。
不同類型的賽車道控制感會有差別，要因應不同賽道調整減速時機，親自玩一下就可以感覺到了囉！