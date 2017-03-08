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「每日地球」從攝影師的鏡頭欣賞美景，還可設為桌布（iPhone, iPad）

欣賞美的事物有某種程度上的療癒效果，如果你想每天都被療癒一下的話，可以下載「每日地球」，它是一款美圖收集器，每天都會提供多張漂亮、令人驚豔的圖片，讓你能透過各種不同的角度欣賞美麗的地球。

每張圖片都附有攝影者名稱、拍照地點或是攝影主題與介紹，當你被照片裡的景色、人物吸引的同時，也能了解攝影者背後想要傳遞的訊息，照片來源似乎全都是 National Geographic 的 Your Shot 照片社群，可見應該都挺有水準的！

喜歡的照片可以加入收藏、分享或是儲存到相簿中，也可以將它們設置為桌布或是鎖屏畫面唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：每日地球
  • 軟體語言：日語,簡體中文,繁體中文,英語
  • 開發人員：Lianfei Jin
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「每日地球」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟即可看到以日期依序排列的每日精選圖片，點入即可欣賞美圖，在下方可看到照片主題與簡介，還有攝影者的名字，左右滑動可看更多。

 

下方可選擇分享、加入收藏或是儲存到相簿中。

 

所收藏的圖片都可以從主選單的右上角點入「我的收藏」來欣賞。

 

設置成桌布或鎖屏畫面都很不錯哦!

 

 

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