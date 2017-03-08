欣賞美的事物有某種程度上的療癒效果，如果你想每天都被療癒一下的話，可以下載「每日地球」，它是一款美圖收集器，每天都會提供多張漂亮、令人驚豔的圖片，讓你能透過各種不同的角度欣賞美麗的地球。

每張圖片都附有攝影者名稱、拍照地點或是攝影主題與介紹，當你被照片裡的景色、人物吸引的同時，也能了解攝影者背後想要傳遞的訊息，照片來源似乎全都是 National Geographic 的 Your Shot 照片社群，可見應該都挺有水準的！

喜歡的照片可以加入收藏、分享或是儲存到相簿中，也可以將它們設置為桌布或是鎖屏畫面唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 每日地球

每日地球 軟體語言： 日語,簡體中文,繁體中文,英語

日語,簡體中文,繁體中文,英語 開發人員： Lianfei Jin

Lianfei Jin 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「每日地球」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟即可看到以日期依序排列的每日精選圖片，點入即可欣賞美圖，在下方可看到照片主題與簡介，還有攝影者的名字，左右滑動可看更多。

下方可選擇分享、加入收藏或是儲存到相簿中。

所收藏的圖片都可以從主選單的右上角點入「我的收藏」來欣賞。

設置成桌布或鎖屏畫面都很不錯哦!