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Balabolka 文字轉語音工具，「卡提諾狂新聞」自己做！

很多人應該都聽過網路上的「卡提諾狂新聞」搞笑影片，儘管裡面一堆偏激與歧視的言論曾引起各方撻伐，不過以網路蒐奇的誇張劇情、戲虐的角度與鄉民化的口吻還是吸引了大量的網友收看及轉載，更別說狂新聞的廣告滿檔、收入暴增，已是眾人膜拜的媒體新星…。

「卡提諾狂新聞」最大特色就是使用類似電腦語音的方式來播報「新聞」，很多人應該都以為這是使用 Google 翻譯網站來發音的，其實很多文字轉語音工具都可以做得到。

以下介紹的 Balabolka 軟體就是大家很常用的 Text-To-Speech (TTS) 工具，我們只要用打字的方式輸入你要講的話，按下播放按鈕就能馬上念出全部內容。播放時不但可以自行設定唸稿的速度，還能調整語調的音高與音量大小，完成後還能直接存成 MP3, WAV, OGG… 等各種格式的音效檔。在發音、流暢度與音效設定等部分，比起其他類似軟體好用很多。

當然這類工具也不只是玩玩、搞笑而已，不但能協助視力有障礙的人閱讀各式內容之外，還能幫我們把一堆文字內容轉成 MP3 放在手機裡聽，不管是坐車、開車、跑步或其他沒法用眼睛閱讀時，都能快速讀新聞、看小說或吸收各式新資訊。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Balabolka
  • 軟體版本：2.11
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文、日文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：14.4 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://cross-plus-a.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

 

 


 

 
 
當然，要做「卡提諾狂新聞」也不只是文字轉語音工具而已，人家還有影片剪接、選題、創意…以及對網路訊息與網友喜好的敏感度..等專業技能，要用這種形式來發揮就他最厲害了。

倒是現在一堆號稱是專業媒體的新聞台，有昂貴且專業的攝影機、講話字正腔圓的主播跟漂亮俊美的記者，新聞卻也跟著抄來抄去，一堆沒求證也沒什麼公信力，跟狂新聞差不多都在搞笑而已。

 

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