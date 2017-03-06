有在關注手機遊戲的朋友對 111% 這家遊戲開發商應該不陌生，除了 BBTAN、CCTAN 一直到 FFTAN 系列的射擊遊戲外，陸續也推出了許多其它好玩有趣的遊戲，而其中這款「FLOWAR」則是屬於防禦類型的，玩家們要保護的是一支被玻璃罩住的紅玫瑰。

美麗的紅玫瑰會吸引四面八方而來的黑色小蟲，必須使用各種不同能力的花朵來防禦並發動攻擊，例如紫花擁有最基本的攻擊力，但是攻擊的速度快；綠花則帶有毒性，但攻擊上有些微的間隔時間；粉花會伸出藤蔓將小蟲牽制住，但不會立即讓它死亡，每一種花的能力都有優缺點存在，該怎麼擺放才能達到最大的合擊效能，就留待玩家在遊戲中慢慢摸索囉！

每成功擊退一回合就能賺到一些水滴，擺放花朵、補血以及升級都需要用到水滴哦！胡亂擺放的話，大概很快你的紅玫瑰就會被打敗了，透過反覆的作戰你會越來越明白每種花朵的特性，如果成功的進入第 10 關，就能看到開發者給你的第一次重擊，一次會出現好幾隻大黑蟲，這時就能看出你所擺出的陣法到底夠不夠力了！

因為大黑蟲得殺個好幾次才會消滅，連續攻擊的力道不夠強的話，黑蟲很容易進入到紅玫瑰的領域進行攻擊，紅玫瑰失血過多遊戲就宣告失敗囉！本人玩了不下數十次，每次都在第 10 關止步，好想看看 11 關的世界啊！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： FLOWAR

FLOWAR 軟體語言： 英文

英文 開發人員： 111%

111% 官方網站： http://www.111percent.net/

http://www.111percent.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

免費遊戲跳出廣告是難免的，如果不想被廣告干擾的話，除了付費支持外你也可以選擇在玩遊戲時暫時關閉網路哦！點擊按鈕進入會有簡單的玩法引導，跟著小手走一遍吧！先點擊右下角的按鈕。

就會從邊緣跑出小黑蟲，此時再點擊一次畫面即可進行戰力佈置，下方有六種顏色的花朵，每個都需花費水滴才能種植，初期有 400 滴可使用。

程式只會示範紫、黃、白三種顏色，其它就留給大家自己玩囉！

接著再回到遊戲畫面小黑蟲就會繼續靠近，當進入到花朵的勢力範圍時就會被攻擊或改變方向，此時花朵也可能會受損哦！將小黑蟲消滅即可過關。

在戰力佈置畫面可看到每朵花的生命值還剩多少，在右下角可利用澆花來補血或是花 200 滴進行升級，如果生命值低到不行，可選擇直接賣掉還能拿回最初的 50 滴水哦！

要是能順利走到第 10 關，就會出現比較大隻的黑蟲攻擊，必須殺個好幾次才能清除，如果被它們成功入侵，那就幾乎只有死路一條了。