透過遊戲學語言是一種可以達到學習目的又有娛樂效果的學習方式，「Drops」就是一款將外語學習視覺化的遊戲 App，每天只開放五分鐘的時間可以與外語做密集的接觸，不讓大家太過於沉迷，在短時間內集中注意力。

提供包含英、日、韓、法、德、俄、義大利、西班牙、葡萄牙在內的 9 種語言，反覆的聽、讀加強記憶，每一個詞彙都會轉換成一張簡單的情境圖，讓你的大腦能利用圖片與文字做連結，更容易的記憶新單詞，與以往我們習慣將單詞搭配中文翻譯一起死背的方式有很大的不同，並且透過多樣化的遊戲學習方式，讓學習沒有壓力。

在拼字的部份不使用鍵盤打字改為直接點擊或拖曳滑動的方式，可有效將時間留在認識新詞彙，而不是花費在打字上。內含超過 1000 個實用的單詞，雖然不多但都是開發者精心篩選出來的關鍵詞彙唷！可做為學習語言的輔助工具。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Drops

Drops 軟體語言： 簡體中文,英文…等多國語言

簡體中文,英文…等多國語言 開發人員： PLANB LABS OU

PLANB LABS OU 官方網站： http://languagedrops.com/

http://languagedrops.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Drops」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次使用點擊「我明白」後，選擇一個你想學習的語言，之後還可以改選其它語言。

接著選擇自己的語言程度，就可以找個有興趣的分類開始學習囉！

類型相當多，可一一學習哦！

依所學習的語言類型可選擇要不要顯示羅馬拼音。接著程式會帶你了解怎麼使用，當有新的詞彙出現時，會先用薄霧遮起來，用手指擦去薄霧就可以看到圖案，也會同步播放發音。

點擊下方的單詞可查看翻譯，按下「我明白」即可進行其它的複習遊戲或學習新單詞。認識單詞後，會請你用拖曳的方式拼出正確的單詞。

有時用滑動拖曳的方式，有時用點擊選擇。將答案拖曳到圖案或圖案拖曳到答案的位置都可以。

或是像這樣透過連接排出正確的單詞。

要記得每天只有五分鐘的練習時間，透過遊戲的方式你會發現這五分鐘過的真快！下次就必須等待十個小時之後才能繼續使用囉！

在等待的時間裡，如果還想自行加強複習的話，下方也會列出已認識的單詞，點擊即可聽取發音。如果想再有多一點練習的時間，可點擊下方的按鈕，可透過付費解鎖無限使用或是以觀看廣告等方式獲取更多額外的時間哦！