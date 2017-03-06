領帶跟圍巾雖然都算是放在脖子上的裝飾品，但打領帶可不像圍巾簡單繞兩圈就可以解決的，如果你是打領帶的新手又或是想學習不同的打法，有許多教學 App 可以下載，「Tie Right」就是其中之一。

雖然「Tie Right」只提供五種領帶打法與一款領結的教學，但其最特別之處就是會從使用者的視角教你怎麼打領帶，讓你可以邊看教學邊跟著做，不像一般的教學 App 只提供鏡射的分解圖，下一步該從哪裡穿過去或是往哪邊繞都還需要經過轉換思考一番，這樣由上而下的角度就像你低頭看自己一樣，更容易理解哦！

不過如果你反而喜歡看著鏡子學的話，程式還是有提供一般的鏡射分解圖可以學習。有興趣的話，每款領帶打法都有相關的介紹說明，但都英文就是了。需要學習打領帶的朋友可以考慮下載哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tie Right

Tie Right 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Esoteric Development

Esoteric Development 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tie Right」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

一共有六種領帶、領結打法，點入即可看到鏡射的分解圖。左右滑動可切換上下一步。

由上方切換成「Top Down」就會變成由上而下的第一人稱視角，更容易看懂唷！