領帶跟圍巾雖然都算是放在脖子上的裝飾品，但打領帶可不像圍巾簡單繞兩圈就可以解決的，如果你是打領帶的新手又或是想學習不同的打法，有許多教學 App 可以下載，「Tie Right」就是其中之一。
雖然「Tie Right」只提供五種領帶打法與一款領結的教學，但其最特別之處就是會從使用者的視角教你怎麼打領帶，讓你可以邊看教學邊跟著做，不像一般的教學 App 只提供鏡射的分解圖，下一步該從哪裡穿過去或是往哪邊繞都還需要經過轉換思考一番，這樣由上而下的角度就像你低頭看自己一樣，更容易理解哦！
不過如果你反而喜歡看著鏡子學的話，程式還是有提供一般的鏡射分解圖可以學習。有興趣的話，每款領帶打法都有相關的介紹說明，但都英文就是了。需要學習打領帶的朋友可以考慮下載哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Tie Right
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Esoteric Development
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tie Right」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
一共有六種領帶、領結打法，點入即可看到鏡射的分解圖。左右滑動可切換上下一步。
由上方切換成「Top Down」就會變成由上而下的第一人稱視角，更容易看懂唷！