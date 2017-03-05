數獨相較於其它的手機遊戲算是比較靜態的遊戲，在玩的時候外人看來會覺得一個人坐在那邊玩好像很自閉，但殊不知我們腦內的活動力正在大爆發中！玩起來其實是相當過癮的，而本篇要介紹的「Kakuro」與數獨算是同類型的靜態益智遊戲，可是個人覺得難度更高哦！

因為數獨其實只要掌握幾個重點，就幾乎可以打遍天下無敵手，如果一直玩的話到後來可能會有一點點膩，而「Kakuro」又稱為數和遊戲，玩法有點類似數獨，一樣是一款將 1~9 數字填入空格的遊戲，不過填入的數字需符合格子邊緣的數字總和，而格子與格子之間又互相牽連，很容易產生一步錯就步步錯的風險。

另外相連的格子也不能填入重覆的數字，必須在這些遊戲規則下將所有的空格正確填入數字才能過關。遊戲一共有五種難度等級，從最簡單的 Easy 到最邪惡的 Evil 等級，每個等級又分為 20 個遊戲包，然後各有 10 個關卡，加一加就有上千個關卡等著你來挑戰！

解謎的成就感比數獨要高上許多，需要有相當的邏輯能力與解謎的熱情才能一直玩下去哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Kakuro

Kakuro 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pink Pointer

Pink Pointer 官方網站： http://www.pinkpointer.com/

http://www.pinkpointer.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Kakuro」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點入「Play」依自己的能力選擇難度等級，沒玩過的朋友建議從「Easy」開始吧！（拍肩）

每個等級都有 20 個遊戲包，各 10 個關卡，之間沒有順序可任意跳著玩。

遊戲盤看起來真的跟數獨有些類似，不過玩法更有深度。點擊其中一格可在左上角顯示橫向（H）與直向（V）的數字組合，周圍灰色三角形中的數字代表該行或列所有數字的總和。

選取空格再利用下方的數字鍵盤輸入，若有一個數字以上的推測，可同時填入多個數字，在格中會以小數字呈現。

接著跟大家稍微解說一下推理的過程，不太了解怎麼玩的朋友可以參考一下。以右下角 ABCD 四格為例，A+B 與 B+C 的加總都是 16，1~9 之中符合的只有 7 跟 9 的組合，所以先將可能的數字填入格中，但 C+D 的總合是 17，只有 8+9 符合，所以 D 一定是 8，那 C 就是 9，那接下來 A 與 B 的答案就顯而易見了吧！

下方鍵盤處有個「黑白」的按鈕，有需要時可點擊一次填入 1~9 的數字，再去除不可能的數字。或也可以輸入單一數字再按下「筆」即可設為較小的猜測數。

如果在解謎當中產生懷疑的話，可使用「？」選擇檢查錯誤，就會將錯的格子以紅底標示出來。另外也可選擇讓程式幫忙填入一格或全數填入完成關卡。

在夜間或燈光昏暗的環境下玩的話，可由右上角開啟選單，選擇「Toggle night mode」切換成夜間模式，比較不傷眼哦！