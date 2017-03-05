桃園機場捷運已正式營運囉！第一個月票價有五折的優惠，不知道大家有沒有去搭乘過呢？如果要將機捷當做平日通勤的主要交通工具或是用來跨縣市旅遊的話，可以在手機裡隨手查看時刻表當然是最好的囉！

「桃園機場捷運時刻票價查詢」是一款可以離線使用的查詢工具，提供各站的票價、各班車時間可查詢，會自動記憶最後查詢的站點，需經常查詢的起始站與到達站可加入常用書籤，方便日後查詢使用。

目前路線圖的部份似乎還無法查看，另外票價是以單程的正常票價顯示，其它的購票優惠像是 30、60、90 天的定期票或是兒童、身障…等優待票價，還是要到桃園捷運的官方網站來查詢唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 桃園機場捷運時刻票價查詢

桃園機場捷運時刻票價查詢 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： kizax

kizax 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「桃園機場捷運時刻票價查詢」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

以清楚明瞭的大區塊分類，可分別查詢時刻票價及單一捷運站的時刻表。

查詢票價可設定起迄站以及欲查詢的時間，預設為目前時間。

若要查回程的話，可使用交換鍵快速查詢。設定好站點與時間後按下「查詢」即可看到票價、乘車時間以及各班車時間。點擊左上角的「星星」可將站點組合加入書籤。

在前方會顯示直達車或普通車，在查詢的時候可以注意一下唷！點入可查看該班車到各站點的時間。

「捷運站時刻表查詢」可查詢單站的班車時刻。

一樣可將常用站點加入書籤。可左右滑動查詢去程與回程的各班車資訊。

將站點或時刻查詢的起迄站加入書籤，就可以直接點擊快速查詢哦！

由左上角可展開功能選單，可「重新取得時刻資料」或是到「設定」中修改語言。