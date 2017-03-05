常與文字為伍的人，隨時都可能需要將靈感記錄下來，有一個隨手可得的記錄工具就非常重要，我們也許無法時常將電腦帶在身邊，但肯定會帶著手機或平板，若只是臨時的做點記錄，一般的筆記 App 應該就夠用了，可是如果想來點長篇大論的內容，或許搭配「Writer」來使用會有更好的寫作體驗。

「Writer」是一款相當單純的文字編輯程式，乍看之下會覺得像是電腦裡「記事本」那樣的純文字檔，但它卻比記事本多了一些功能，例如可以利用＂#＂來區分標題階級、用＂+＂或＂-＂做為項目符號，當然也可以使用數字編號，如果有需要的話，還可以使用＂*＂加入斜體或粗體，＂>＂來編寫備註事項。

看似簡單的純文字編輯器，在加入了簡單的編寫功能與適當的行距設定後，可讓在小螢幕的行動裝置上寫作這件事，變得更容易也更舒適。如果你常常電腦不在身邊時充滿靈感，那麼就讓「Writer」幫助你寫作更加愉快吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Writer

Writer 軟體語言： 英文

英文 開發人員： James McMinn

James McMinn 官方網站： http://jamesmcminn.com/

http://jamesmcminn.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.1 以上

Android 2.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Writer」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式有預載一篇文字檔是開發者給各位的使用說明，點開文字檔會自動跳到標記的使用說明，利用一些簡單的符號就可以為純文字加上不同的身份囉！（看太多英文會不適的朋友可以往下看，有自製的中文說明。XD）

往上拉的話就是一些相關的文字介紹，這樣的行距讓文字變得容易閱讀，不會擠在一起看起來就累。

回到主畫面點擊右上角的「＋」即可新增文字檔，開始寫下你的文字。

最上方的黑色區塊可以輸入檔名，如果沒有輸入的話會自動取用文章開頭的文字做為檔名。不想看英文說明的話，可參考下圖的中文說明唷！點擊右上角的「i」可查看一些簡單的字數統計…等資訊。

在主畫面就可以看到文字檔列表，右上角有排序功能，可使用檔名或最後修改時間來做排序。長按檔名可選擇開啟或刪除。