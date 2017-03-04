每次到小吃攤或早餐店都超級佩服老闆，怎麼有辦法不寫點菜單就把客人點的東西記在腦袋裡，真的好強！你是不是也覺得自己一輩子都不可能做到呢？來「Cooking Fever」試試看，你就會知道自己真的辦不到啊～～～（誤）

「Cooking Fever」是一款時間管理類遊戲，最初的場景設置在一間速食店當中，玩家需視客人的需求做出符合的指定餐點，從煎肉、煎香腸、炸薯條到組合成漢堡、香腸堡，隨著關卡的進行還會有更多不同的餐點等著你來製作。

但有句話說的好「誰都能得罪，就是別得罪肚子餓的人」，每位客人的耐心都是有限的，必須在他們生氣之前將餐點送上才行，先來後到很重要哦！不過客人的要求不見得一樣，有的人漢堡裡要加生菜、有的要加蕃茄片，有的人香腸堡要加醬，有的人還要加點可樂，越到後來難度越高，除了能訓練你的記憶力外，還可增強你的組織力。

遊戲當中會出現超過 150 種的食材，可組合出超過 400 種的餐點菜色，以店家類型區分，有速食店、麵包店、中式餐廳、披薩店、咖啡館、冰淇淋店、墨西哥餐館….等，超過 400 個關卡等著你來挑戰哦！



遊戲畫面：

遊戲依店家類型分為多個遊戲區塊，這位米雪兒會帶著大家一步步了解遊戲的各種功能。

先從速食店開始挑戰，才能陸續解鎖其它店家。

每個店家都分為多個關卡，需一一達成關卡目標才能解鎖下一關哦！

在速食店供應的是漢堡、香腸堡與可樂，到後來還會加入炸薯條，更增加困難度。玩家需先由右側煎肉排及香腸，熟了之後再拖曳到漢堡的位置即可組合成餐點，再將組合後的餐點拖曳給客人完成交易。每個客人都有個耐心條，降到底時就會生氣離開哦！

客人用餐完畢就會留下錢，記得要點擊收錢不然會佔著位子下一位客人就不能坐了。在右側爐子上加熱的食材也不能忘記它，放久了會燒焦，變黑就不能用，必須拖曳到左下角的垃圾桶丟掉。

在上方會顯示剩餘客人數，全數服務完畢即會結算營業額，達成目標即可過關，並獲得所賺取的金額。

遊戲也有許多的成就與任務，達成的話就能獲得獎勵哦！

利用賺到的錢可以升級你的廚房或是提高餐點的售價，可加快出餐的速度及提高營業額。

還可以幫餐廳提升設備，吸引更多的顧客上門。

累積經驗值升級時可獲得金幣及鑽石獎勵。

鑽石可以用來升級設備，還有機會可以解鎖自動烹煮機台，就不用擔心肉排或香腸烤焦囉！