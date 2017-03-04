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電話鈴聲還是老的好，到「Old Phone Ringtones and Alarms」來懷舊一下（Android）

現在幾乎每個人都用音樂或歌曲來當做手機鈴聲，如果在這一片音浪當中出現了以前那種老舊電話的鈴聲，會不會有更別具一格、與眾不同的感覺呢？

曾經在逛街的時候，突然聽到只有以前轉盤式電話才會有的電話鈴聲，忍不住四處尋找聲音來源，沒想到聲音是從一位路人的包包裡傳出，結果只是人家把手機鈴聲改成老電話的鈴聲而已，當下感受到現代與復古的衝擊感，其實蠻有趣的。

如果你也想將手機鈴聲改成舊舊的電話鈴聲，Google Play 裡有許多相關的 App 可以下載，「Old Phone Ringtones and Alarms」就是其中之一，其提供十一種舊電話鈴聲，可先試聽，若喜歡的話只要輕點就能設置成手機鈴聲、鬧鈴或是通知音效。下次你手機來電時，就能成為眾人目光的焦點囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Old Phone Ringtones and Alarms
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：remind4u2
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Old Phone Ringtones and Alarms」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

點擊右側的按鈕可試聽，輕點即可選擇設置成手機鈴聲、鬧鈴或通知音效。

 

 

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