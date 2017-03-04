現在幾乎每個人都用音樂或歌曲來當做手機鈴聲，如果在這一片音浪當中出現了以前那種老舊電話的鈴聲，會不會有更別具一格、與眾不同的感覺呢？
曾經在逛街的時候，突然聽到只有以前轉盤式電話才會有的電話鈴聲，忍不住四處尋找聲音來源，沒想到聲音是從一位路人的包包裡傳出，結果只是人家把手機鈴聲改成老電話的鈴聲而已，當下感受到現代與復古的衝擊感，其實蠻有趣的。
如果你也想將手機鈴聲改成舊舊的電話鈴聲，Google Play 裡有許多相關的 App 可以下載，「Old Phone Ringtones and Alarms」就是其中之一，其提供十一種舊電話鈴聲，可先試聽，若喜歡的話只要輕點就能設置成手機鈴聲、鬧鈴或是通知音效。下次你手機來電時，就能成為眾人目光的焦點囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Old Phone Ringtones and Alarms
- 軟體語言：英文
- 開發人員：remind4u2
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.0.3 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Old Phone Ringtones and Alarms」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
點擊右側的按鈕可試聽，輕點即可選擇設置成手機鈴聲、鬧鈴或通知音效。