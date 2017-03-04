現在幾乎每個人都用音樂或歌曲來當做手機鈴聲，如果在這一片音浪當中出現了以前那種老舊電話的鈴聲，會不會有更別具一格、與眾不同的感覺呢？

曾經在逛街的時候，突然聽到只有以前轉盤式電話才會有的電話鈴聲，忍不住四處尋找聲音來源，沒想到聲音是從一位路人的包包裡傳出，結果只是人家把手機鈴聲改成老電話的鈴聲而已，當下感受到現代與復古的衝擊感，其實蠻有趣的。

如果你也想將手機鈴聲改成舊舊的電話鈴聲，Google Play 裡有許多相關的 App 可以下載，「Old Phone Ringtones and Alarms」就是其中之一，其提供十一種舊電話鈴聲，可先試聽，若喜歡的話只要輕點就能設置成手機鈴聲、鬧鈴或是通知音效。下次你手機來電時，就能成為眾人目光的焦點囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Old Phone Ringtones and Alarms

Old Phone Ringtones and Alarms 軟體語言： 英文

英文 開發人員： remind4u2

remind4u2 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Old Phone Ringtones and Alarms」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

點擊右側的按鈕可試聽，輕點即可選擇設置成手機鈴聲、鬧鈴或通知音效。