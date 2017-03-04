在這充滿壓力、鬥爭的世界裡，總有一群人想要靠著自己的力量為這世界帶來一些美好，有的人選擇對他人適時的伸出援手，有些人則創作出各種動人的音樂或繪畫來溫暖人心，而也有人選擇設計出賞心悅目有別與一般的手機應用程式，就像這款名為「Mr. Umbrella!」的天氣 App。

「Mr. Umbrella!」所提供的天氣預報資訊相當的單純，基本上就是溫度與天候狀況，主要是想告訴使用者會不會下雨、需不需要帶傘這件事，但其不使用文字來描述，而是利用簡單的天候小圖與一張可愛的插圖來代表，依據每天的天候狀況附上一張相符的插圖，讓使用者可以透過圖片感受作者想要傳遞的訊息。

除了當日的天氣外，也可查看隔日的天候狀況，還可開啟提醒功能，傘先生就會在早上的七點提醒你要不要帶傘出門唷！但是傘先生你知道嗎？這些插圖有點曖昧耶！如果是張天晴收傘的圖還能理解，但一張收傘但看起來好像在下雨的圖，看完還是不知道要不要帶傘啊！XD

不過這樣的天氣預報方式，的確讓人有暖暖的感覺，不像一般的天氣預報 App 就是數據的提供而已，喜歡欣賞畫作的朋友，也許可以將它當做生活中的一點小樂趣，畢竟每天都能收到一張溫暖的畫作也是蠻不錯的哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Mr. Umbrella!

Mr. Umbrella! 軟體語言： 日語, 簡體中文, 英語

日語, 簡體中文, 英語 開發人員： Chen Hao

Chen Hao 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Mr. Umbrella!」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式即可看到當天的天氣狀況，一張看起來像放晴的插圖，應該是不用帶傘吧！XD 下方會有簡單的溫度與天氣小圖。由右下角可開啟設定功能，可以切換不同的溫度單位與開啟提醒功能。

向左滑可查看明天的天氣預報，傘是收起來的應該也是不用帶傘的意思。點擊左上角的小圖示可以將圖片分享出去或保存到相簿中。

依每天的天候狀況不同，會用不同的情境插圖來代表，不過雖然天氣小圖都是收傘的狀態，但右圖看起來是不是讓人很想帶傘呢？其實氣象報告中的降雨機率有時會讓人有點困擾，因為對我們來說就是會跟不會（下雨）、要跟不要（帶傘）的二選一習題，所以傘先生只單純用「收傘」與「開傘」兩種圖示，對我們來說也許是更直接的方式哦！至於要不要相信它，可能還需要再觀察一段時間了。