PDF Converter Elite 是個相當好用的 PDF 文件編輯、轉檔工具，可支援大多數常用文件格式的轉檔，如 Word, Excel, PowerPoint, CSV, Publisher, OpenOffice, HTML, AutoCAD… 等，還可將 PDF 轉成圖檔或將多張圖檔合併成 PDF 文件。

除此之外，PDF Converter Elite 還可支援批次轉檔功能，一次幫我們講一大堆 PDF 轉成你要的格式，轉檔時還可支援 OCR 文字辨識功能（目前只能支援英文辨識），直接將圖檔或掃描來的文件中的文字內容提取出來。

當然 PDF Converter Elite 也可支援一般 PDF 文件的編輯、處理功能，可讓我們輕鬆修改內容、分割/合併 PDF 文件或翻轉/刪除/調整頁面順序，一樣也提供了基本的 PDF 加密保護設定，包含限制列印/低解析度列印/禁止複製/編輯/填表/加註解..等，相當好用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PDF Converter Elite

PDF Converter Elite 軟體版本： 5.0.4

5.0.4 軟體語言： 英文（處理中文內容大致沒什麼問題）

英文（處理中文內容大致沒什麼問題） 軟體性質： 試用版（可免費試用7天，轉檔3頁）

試用版（可免費試用7天，轉檔3頁） 檔案大小： 718 KB（網路安裝檔）

718 KB（網路安裝檔） 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： http://www.pdfconverter.com/

http://www.pdfconverter.com/ 軟體下載： 按這裡