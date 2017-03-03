在愛麗絲夢遊仙境的童話故事中，愛麗絲就是個好奇愛冒險的小女孩，因為意外闖入了夢幻世界而展開一連串的奇幻旅程，但在「Alice in Wordland」裡，愛麗絲變成了一個原本就出生在單字魔法森林裡的小女孩，但愛冒險的本性不變，這次長大的愛麗絲要親自探索這個魔法森林，並收集各種花朵，她需要一位聰明的朋友指引方向，而那位朋友就是你囉！
「Alice in Wordland」是一款繪本風格的英文串字遊戲，將魔法森林切分為許多關卡，必須一關一關的過才能看到整個森林的原貌，每個關卡中都會以花苞來呈現題目，玩家需根據題目的描述來推敲出要串連的單字，以手指滑動依序拼出正確的答案才能過關。
想要玩的順暢除了在腦內需要累積有一定的單字量外，推理的能力也要很不錯才行，這樣才能僅透過簡單的描述猜出題目要引導出的單字，有些答案還不止一個單字，而是由兩個甚至是三個以上的單字所組成的詞。
真的猜不出來可使用開頭字母提示工具，但提示機會並不容易取得，若卡關的話，建議可以將題目描述透過 Google 來搜尋，就有機會可找到解答，不然就得付費購買提示囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Alice in Wordland
- 軟體語言：簡體中文, 英文
- 開發人員：JoyCastle
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Alice in Wordland」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
點擊開啟第一關卡，接著點擊花苞進入第一題。
上方會顯示題目描述，根據這個內容來推測出應該要拼出的單字。在下方用手指直接拖曳滑動連續選取拼出正確的答案即可過關。第一題「spelled with letters」（用字母拼寫的）是什麼呢？答案當然就是 WORD 囉！
接著就可以再進行下一題，基本上不一定要順著題數來進行，不過後面可能會遇到有先後關係的題目，遊戲會再告知需先完成某題才能繼續答題。第二題「must do」（必須做的）又是什麼呢？這就留給大家自己想想了。
有時還會有情境題或是聯想題唷！
有些題目在描述文字中會標示紅字，代表這是之前的題目所出現的單字，如果還沒解開前面的關卡，那麼這題就會暫時不能玩，就像右圖提到的，還有一個字必須由第 5 題解鎖。
右側的小花也有代表意義，紅色表示是詞組，黃色則代表是獨立的單字。
若遇到解不開的謎，可使用右下角的「?」取得一個開頭字母提示，但提示機會有限請慎用啊！字母必須直、橫或斜線相連才可以連續選取，如果不小心選錯了字母，可使用右下角的箭頭撤銷。
完成關卡中的所有題目才能解鎖下一關卡，陸續闖關到最後就能看到魔法森林的全貌囉！