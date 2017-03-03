在愛麗絲夢遊仙境的童話故事中，愛麗絲就是個好奇愛冒險的小女孩，因為意外闖入了夢幻世界而展開一連串的奇幻旅程，但在「Alice in Wordland」裡，愛麗絲變成了一個原本就出生在單字魔法森林裡的小女孩，但愛冒險的本性不變，這次長大的愛麗絲要親自探索這個魔法森林，並收集各種花朵，她需要一位聰明的朋友指引方向，而那位朋友就是你囉！

「Alice in Wordland」是一款繪本風格的英文串字遊戲，將魔法森林切分為許多關卡，必須一關一關的過才能看到整個森林的原貌，每個關卡中都會以花苞來呈現題目，玩家需根據題目的描述來推敲出要串連的單字，以手指滑動依序拼出正確的答案才能過關。

想要玩的順暢除了在腦內需要累積有一定的單字量外，推理的能力也要很不錯才行，這樣才能僅透過簡單的描述猜出題目要引導出的單字，有些答案還不止一個單字，而是由兩個甚至是三個以上的單字所組成的詞。

真的猜不出來可使用開頭字母提示工具，但提示機會並不容易取得，若卡關的話，建議可以將題目描述透過 Google 來搜尋，就有機會可找到解答，不然就得付費購買提示囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Alice in Wordland

Alice in Wordland 軟體語言： 簡體中文, 英文

簡體中文, 英文 開發人員： JoyCastle

JoyCastle 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Alice in Wordland」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點擊開啟第一關卡，接著點擊花苞進入第一題。

上方會顯示題目描述，根據這個內容來推測出應該要拼出的單字。在下方用手指直接拖曳滑動連續選取拼出正確的答案即可過關。第一題「spelled with letters」（用字母拼寫的）是什麼呢？答案當然就是 WORD 囉！

接著就可以再進行下一題，基本上不一定要順著題數來進行，不過後面可能會遇到有先後關係的題目，遊戲會再告知需先完成某題才能繼續答題。第二題「must do」（必須做的）又是什麼呢？這就留給大家自己想想了。

有時還會有情境題或是聯想題唷！

有些題目在描述文字中會標示紅字，代表這是之前的題目所出現的單字，如果還沒解開前面的關卡，那麼這題就會暫時不能玩，就像右圖提到的，還有一個字必須由第 5 題解鎖。

右側的小花也有代表意義，紅色表示是詞組，黃色則代表是獨立的單字。

若遇到解不開的謎，可使用右下角的「?」取得一個開頭字母提示，但提示機會有限請慎用啊！字母必須直、橫或斜線相連才可以連續選取，如果不小心選錯了字母，可使用右下角的箭頭撤銷。

完成關卡中的所有題目才能解鎖下一關卡，陸續闖關到最後就能看到魔法森林的全貌囉！