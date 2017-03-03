照片貼圖用來用去好像都差不多，是不是有點用膩的感覺呢嗎？「Dolight」要為你帶來不同的照片編輯新氣象，其所提供的全都是透過手繪塗鴉獨創風格的花紋貼圖，雖然數量跟其它的照片編輯程式比起來並不算多，但卻能讓各位自由發揮創意，為照片添加不同的氛圍！

貼圖分為四大類，第一類是比較偏向翅膀造型的設計，可以與照片主角搭配創造出精靈的氣質；第二類則是以比較完整的圓形為基底設計出各種特殊的花紋，大多可運用在風景照中；第三類算是背景底圖的類型，可大面積的填補空間；最後一類是像花瓣又像水滴的小圖形設計。

加入照片之後可簡單的進行編輯，像是水平翻轉、複製、旋轉、縮放尺寸，另外還可視照片景物位置的需要利用橡皮擦工具將部份貼圖去除，讓貼圖與照片中的景物能夠激盪出更有趣的火花。雖然在編輯功能上還有可進步的空間，但這類型的風格還蠻吸晴的哦！大家可以試看看。





▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Dolight

Dolight 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Agnessa Sitnikova

Agnessa Sitnikova 官方網站： https://www.instagram.com/dolight/

https://www.instagram.com/dolight/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Dolight」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

先由相簿選取要編輯的照片，制式方形規格，可兩指縮放調整要使用的範圍。

接著點擊下方的蓮花（？）即可開啟貼圖選單。有四種不同類型的貼圖，可依需求來添加。

加入貼圖後，可用兩指斜拉縮放、旋轉、調整位置，下方有水平翻轉、複製以及橡皮擦工具可使用。

橡皮擦工具可將貼圖不需要的部份去除，但在編輯時只能調整筆粗，無法放大也沒有還原上一步的功能，所以一旦不小心手殘就會很想哭，不是重設再來一次就是接受這帶有缺陷的美。

貼圖的部份處理好後，可視需求再使用右下角的手繪功能在照片上寫字或畫圖，這邊同樣可調整筆粗，有返回上一步的功能，但只提供一種筆色。

完成後就可以按右上角選擇儲存或分享。

可以有很多種不同的玩法，雖然在使用橡皮擦工具時會有點驚險，不過成品看起來感覺挺不錯的哦！有興趣的朋友可以來試試。