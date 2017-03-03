帶小孩到公眾場合難免會遇到需要將手機或平板拿出來暫時安撫他們情緒的時候，但有時可能小孩不懂操作亂按到音量鍵或是不知節制的將音量調的超大聲，就會打擾到其他的人，為了避免這種狀況的發生，我們可以預先下載「Volume Lock」這個 App。

它是一款可以將音量鎖定的程式，在上鎖後程式就會將鬧鈴、媒體與手機鈴聲的音量都維持在鎖定之前的級別，即使透過實體的音量鍵或是由音效設定做調整都是無法改變的，只有解鎖後才能恢復調整功能。

所以只要先將音量調整到合適的程度，鎖定音量後再將手機交給小孩，就不需擔心音量被亂調囉！是一個很簡單的小程式，但卻能幫助你解決一些生活上的小煩惱唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Volume Lock

Volume Lock 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ethan Turner

Ethan Turner 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Volume Lock」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

先將各音量調整到需要的大小後，開啟程式點擊中間的鎖頭圖示即可上鎖。上鎖後怎麼調整音量都會立即彈回原來的音量級別，並會在畫面下方出現提示字樣。

鎖定後會在上方通知欄中出現鎖頭圖示，當需要解鎖的時候就可以由通知欄點擊快速開啟程式進行解鎖。