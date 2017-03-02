相信各位家裡中應該都有保存一些老相本，裡頭的舊照片可以說每拿出來看一次就覺得又更泛黃了一些，想好好的保存除了使用一些物理的方式（例如護貝）外，也可以選擇用掃描器或用數位相機、手機來翻拍，將它們數位化就能永久的保存最佳狀態。

之前不來恩曾分享過自製老照片翻拍立架的方式，可以將手機簡單固定後輕輕鬆鬆的翻拍照片，不過有試過用手機翻拍照片的朋友一定都會遇到相片反光的問題，光是在那邊喬光線就讓人想放棄了吧！現在 Google 相簿推出了照片掃描器「PhotoScan」要來幫你快速無炫光的翻拍照片哦！

每張照片只需要幾秒鐘的時間，不需要特別避開不均衡的光線，簡單五個步驟就能輕鬆翻拍一張老照片，先拍下整張照片，接著依序對準四個圓點，程式就會立即合成一張沒有反光的完美影像，會自動校正歪斜視角並透過邊緣偵測自動進行裁剪，不滿意的話還可再手動調整，三兩下就能拍完一張。

不過真的要老實說，個人覺得解析度真的有待加強啦！雖然老照片的畫質本身就沒有太好，但翻拍後的解析度著實又差了一階，也許跟拍照時手持的穩定度有關，有興趣的朋友可以多方嘗試看看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PhotoScan

PhotoScan 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Google Inc.

Google Inc. 官方網站： https://www.google.com/photos/about/

https://www.google.com/photos/about/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.1 以上 / Android 5.0 以上

iOS 8.1 以上 / Android 5.0 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 第一次進入會有簡單的操作教學動畫，看完按下「開始掃描」就能準備翻拍了。

第2步 接著將照片擺在框框內按下拍照鈕。出現右圖畫面時，開始移動手機將圓圈移至角落的白點位置。

第3步 依序對完剩下的三個點。

第4步 對完之後系統就會開始著手合成你的照片，完成後會出現在右下角。你可以繼續翻拍照片，最後再來一起做確認。

第5步 拍好的照片會自動校正視角與裁切邊緣，你可手動旋轉或調整邊角。按著白點即會出現放大視圖，方便你更仔細的微調。

第6步 調整後按右上角的「…」即可選擇儲存。這部份 Android 版本的操作有些微不同，需回到上層再選取要儲存到相簿的照片。

下面這兩張是在相同的環境光線下分別使用 iPad 及 Sony Z2 所翻拍的照片，大家可以參考看看。

這兩張則都是使用 iPad 來翻拍的，兩張的解析度雖然都不是太好，但仍然可以分的出來上面這張看似較好一點。原因可能是在拍上面這張時，我的手有盡量的保持穩定，所以建議大家在對點的時候盡可能不要亂晃，這樣合成後的照片也許解析度會好一些哦！