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「國語衝衝衝」邊玩邊學成語、諺語、歇後語（iPhone, Android）

太過正經的學習方式總是讓人感到疲憊不堪嗎？「國語衝衝衝」讓你換個方式透過遊戲來學習，除了可以舒解壓力，也能在過程當中增加你的國語相關學識哦！

內容全都取自於中華民國教育部的《重編國語辭典 修訂本》與《成語 典》包含成語、諺語與歇後語三大單元，遊戲方式是由程式提供解釋，並將答案拆字打亂排列，由玩家們兩兩交換重組出正確的詞句即可繼續答題。

每個單元都有十個關卡，在 90 秒的限時時間內全數答完即可過關，若遇到陌生的詞句時，可選擇扣除 15 秒取得提示，在時限內無法答完即算失敗囉！對於已有一些基礎的人來說並不是太困難的遊戲，蠻適合給就讀國小、國中的孩子們當做休閒遊戲，若大朋友們想自己復習復習的話也很不錯唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：國語衝衝衝
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：SAN
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：OS 6.0 以上 / Android 2.3 以上
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲分為成語拼字、諺語拼字與歇後語三個單元，皆有十個關卡，需一一闖關解鎖。

 

點入關卡即開始遊戲，每關都有 90 秒的時間，上方會顯示解釋，下方則會將成語打亂排列，點擊即可交換位置，在時間內全數答對即可過關。

 

如果遇到真的不知道的題目時，可點擊右上角的「Hint」扣除 15 秒換取提示，會直接顯示正確答案在上方。

 

若在時間內無法答完題目即算失敗唷！這個關卡就需從頭再來一次了。

 

 

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