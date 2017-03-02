看電影可以是一群人的活動，也可以只屬於兩人世界，雖然看電影有人陪伴很好，但若不是興趣相投的同好，或許會讓人更喜歡一個人的自在，如果你缺少了那位可以與你共同分享電影心得、一起看部好片的朋友，在「Movier」也許就能幫你找到那個他哦！

「Movier」是一個用電影交朋友的社交平台，透過你所收藏的電影片單系統會主動幫你配對有類似觀影喜好的影迷同好，你可自由的選擇要與誰聊聊天，甚至更進一步相約出來看部兩個人都有興趣的好電影。

除了交友功能外，「Movier」也提供電影的相關資訊讓你查詢，包含電影介紹、網友短評、PTT 的相關文章，以及超多的影評文章，另外還有 PTT 的好雷比、IMDb 與爛番茄評分也一併附上，讓你在選片時有充足的參考資訊。

找到想看的電影就順便查查時刻表，可將常去的電影院收藏起來，查詢時刻買票更方便唷！除了院線片外，如果有時想查一查電影台要播放的老電影，也可以透過它來查詢影迷們的評價，不會再浪費時間看地雷片唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Movier

Movier 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Movier

Movier 官方網站： http://www.movier.tw/

http://www.movier.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 9.0 以上 / Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次進入需先登入 FB 帳號，接著再從電影列表中選擇三部以上有興趣的片，讓系統了解你基本的喜好，做為日後推薦電影的參考。

選擇完成後，就可以正式的進入。在「收藏片單」的部份，可繼續依自己的喜好向右滑收藏電影、向左滑表示沒興趣。

「配對結果」一開始並不會有訊息，必須收藏電影達十部之後才會開始進行配對。右圖就是有配對之後的畫面，若有配對就會不定時的發送訊息給你，可進一步點入了解對方的電影喜好，並留言與對方交流。

「電影時刻」可查看目前的院線片，包含各種評分與各劇院的時刻表，點擊電影海報可查看更多相關資訊。

除了電影資訊外，還可查看其他使用者的短評，點擊「＋」你也可以分享自己的心得哦！

另外還有 PTT 文章與幕迷影評可以參考。

在「我的片單」就可以看到已加入收藏的電影清單，若有進行評分的電影也會被收錄在「我的評分」中。由右上角可進入設定功能，修改配對的相關條件。