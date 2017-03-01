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「跳舞的線」挑戰反應與節奏感的音樂跑酷遊戲（iPhone, Android）

音樂節奏類的遊戲並不少見，但這款「跳舞的線」卻給人一種心癢癢的刺激感！搭配不同的音樂曲目，玩家需跟著節奏透過點擊螢幕來控制一條向前無限延伸的線，每次的點擊可讓線轉向避免撞擊或跌落谷底而失敗。

目前一共有六首風格不同的音樂，也就是有六個關卡，但千萬不要小看這少少的關卡，因為想要過關真的沒麼容易，每首音樂不聽個好幾次是不可能順利過關的，雖說跟著音樂的節奏大至上就能夠平安過關，但實際玩起來覺得拍子太準確有時也會不小心撞到牆的，所以若想單靠自己的節奏感挑戰閉眼闖關還真沒那麼輕鬆。

而搭配眼睛來玩又會被多變的場景給干擾著，突然出現的障礙物、陷阱，或是各種還沒走到就不會出現的路徑全都是給玩家們的高度考驗，不論閉不閉眼都是煎熬呀～一開始玩一定會有點受挫，但卻又讓人有種未達終點不肯罷休的強烈慾望，忍不住想一直挑戰下去啊！

值得慶幸的是每個關卡都設置有中途的檢查點，若過了檢查點不小心失敗了，還可從上一個檢查點復活繼續挑戰，讓玩家不致於一直從頭來過，玩起來相當刺激，幾乎沒有時間呼吸呀！喜歡節奏類遊戲的朋友一定要玩哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：跳舞的線
  • 軟體語言：繁體中文,英文…等多國語言
  • 開發人員：Cheetah Games
  • 官方網站：http://www.cmcm.com/zh-tw/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

每一個關卡就是一首不同的音樂，左右滑動可切換關卡，也可試聽音樂。一開始只會開放前四個關卡，必須先通過其中一關才會解鎖最後兩關。

 

點擊螢幕就開始遊戲，用耳朵認真聽音樂的節奏，點擊螢幕讓線轉向避免撞到障礙物，沿路可順便收集黃鑽石。

 

邊玩旁邊還會提醒你目前走到了百分之幾的路程，「皇冠」表代檢查點，通過它後失敗的話，就會從這個點繼續。

 

場景的變化多端，必須十分專心才能順利通過，萬一失敗了就必須從頭開始，也可選擇從檢查點復活。

 

不論從頭玩還是由檢查點復活都會扣除一個方塊，初始會給玩家 30 個方塊，之後最多可累積 15 個，用完就得等時間自動補充或是看影片來取得唷！

 

 

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