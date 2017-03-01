閱讀英語文章如果遇到陌生的單字時，就會需要使用字典或翻譯軟體來幫忙，除了可以查中文字義、看例句外還可以聽發音，不過各家的翻譯軟體、字典的特色都不太一樣，想簡單又快速的話，用 Google 翻譯最快，但有時想更深入的了解可能就要使用內容更加豐富的劍橋字典或是一些英英字典…等。

如果你查個單字常常都要東查西查的是不是有點麻煩呢？現在「影分身翻譯」將它們通通集合在一起囉！你只需要將想翻譯的文字複製起來就能啟動翻譯功能，而且一口氣可以查詢多種字典服務，不用再像以前一樣逐一搜尋，各家的發音、翻譯、例句可一次搜足，要簡單還是要詳細全都沒問題。

目前提供劍橋、牛津、Yahoo、學習者字典，以及 Google 翻譯、維基百科，還有由網友共同編輯的 Urban 字典，可以用來查詢一些一般字典查不到的新興單字。可自由勾選需要的字典，並決定排列的先後順序，使用起來更方便，直接在主程式中也可手動輸入單字來查詢唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 影分身翻譯

影分身翻譯 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Magidea.net

Magidea.net 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「影分身翻譯」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

在開始前需先連結 Google 帳號，接著點擊「筆型」按鈕進入勾選需要的字典或翻譯服務。

如果希望在複製的同時就進行翻譯的話，需勾選「偵測文字複製」。之後只要長按標示文字並選擇複製，就會在畫面下半部出現翻譯查詢結果。

所有被勾選的字典都會出現在下方，可點擊「↑」展開字典，左右滑動可切換查看不同字典。

在通知欄中可暫時關閉或恢復翻譯服務。

在主程式中也可透過「放大鏡」手動輸入欲查詢的單字唷！