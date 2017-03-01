家裡有小寶寶剛來報到的朋友，肯定手機、相機是沒停過的，每個表情、每個時刻都想將他記錄下來，所以拍照都沒在客氣的，時間一久累積的照片數量絕對相當可觀，而且生活中多了小寶寶後，要忙的事可多著，等到想要整理照片的時候，已經不知道從何下手了。

「Baby Pics & Collage」就是來幫助爸爸媽媽們輕鬆辨識小朋友各時期照片的寶寶成長必備神器，在開始使用前只要先幫寶寶建立一個包含名字與出生年月日的檔案，之後程式就會自動以寶寶的年齡來區分照片，自動排序並換算寶寶的年齡，就算是在安裝程式之前所拍的照片也沒問題。

為了讓你可以更容易拍下寶寶的美好瞬間，使用它來拍照時可開啟音效吸引器，提供音樂盒、狗叫、貓叫以及玩具鴨與打鼓這五種音效，可以幫助吸引寶寶看向鏡頭，另外還有多款濾鏡可以套用，以及超多手繪塗鴉貼圖可用來搭配記錄寶寶的各種時期，也支援手動輸入中英文字，並提供多款的特殊字體。如果有需要特別的拼圖模版在「Baby Pics & Collage」中也可以找的到，讓你的照片充滿獨特性，管理寶寶的照片更輕鬆唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Baby Pics & Collage

Baby Pics & Collage 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： Tools Group

Tools Group 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Baby Pics & Collage」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

在開始使用前先到下方建立寶寶的基本資料，添加照片、輸入名字與出生年月日。

可選擇拍照、編輯相簿中的照片或拼圖。

拍照時可選擇濾鏡，也可之後再到相簿中選取編輯。右下角則是音效的部份，預設為音樂盒，點擊圖示可切換其它不同的音效。

相簿功能則分為 BABY 相冊與其他相冊，手機裡所有的相簿在這裡都可以看到，之前拍的照片也會依寶寶的出生日期來換算年齡。

選擇想要編輯的照片後，可先使用下方的工具進行旋轉或裁切，按下右上角的「V」即可進入編輯功能。

一樣可套用各種不同的特殊濾鏡，讓照片看起來更有 fu。

中間的按鈕可開啟貼圖清單，有超多的手繪塗鴉風格貼圖可選用，選入的貼圖可任意的移動、旋轉、縮放、調整位置。如果覺得預載的貼圖不夠用，還可在右下角下載更多貼圖。

最後還可加入文字，支援中英文輸入，在字體的部份預載的都是英文字體，可在本地字體裡下載一些中文字體，雖然不多就是了。

另外還可修改文字顏色或是加入底色…等。

完成後按下右上角的「V」即可儲存或分享。

還有多種拼圖模板可選用，需先下載後才能套用。

下載後選擇拍照或由相簿選取照片。

依模板的需求選入照片後，就可以進行簡單的編輯，一樣可加入濾鏡、文字與貼圖，照片的部份可旋轉、縮放與移動顯示範圍。完成後按右上角的「V」即可儲存。