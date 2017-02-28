當我們蒐集了一堆音樂檔之後，時間久了難免會不小心重複收錄或複製儲存了相同的檔案或同一樂曲。這時要再從一堆檔案、資料夾中找出同一首歌或重複的檔案，就不是那麼容易了，尤其是東西超多的時候更是麻煩。

如果你有這方面的需求，可以試試看 Audio Comparer 這軟體，他的主要功能就是協助我們找出重複的音樂檔，可支援 MP3, MP2, MP1, WMA, AIF, WAV, WavPack, FLAC, APE, AAC 與 OGG 等多種格式。

比較特別的是，Audio Comparer 不只是比對檔案的大小或其他細節，而是會去「聆聽」每首歌的內容，再精確比對出相同的歌曲。更利害的是，Audio Comparer 還能比對出不同檔案格式的同一首歌，如果你同時收錄了不容版本的錄音，一樣可以抓出重複的內容。